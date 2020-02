Una agenda que inspira a crecer y redescubrirse

"Transformadora" es una herramienta pensada para acompañar a mujeres emprendedoras hecha agenda. Se trata de una propuesta para mujeres que busca brindar inspiración día a día para el desarrollo personal, mientras se transita el camino de fortalecer un emprendimiento.

Paula Calvo, creadora de la "Agenda Transformadora" que ya cuenta con su segunda edición en el mercado, compartió la historia de su emprendimiento.

La emprendedora recordó que junto a Stella Acosta, asistió a una capacitación del instituto Minka que buscaba generar emprendimientos de triple impacto y fue ahí donde ambas decidieron hacer algo juntas. "Queríamos hacer algo que nos gustara a ambas", indicó.

Paula es diseñadora gráfica y Stella es psicóloga y escritora, es así que decidieron hacer un producto que uniera sus conocimientos y también las ganas de crear algo destinado a mujeres que están buscando su desarrollo personal a través de un emprendimiento.

La "Agenda Transformadora" es un producto que tiene un impacto social porque apoya a las mujeres en su empoderamiento y desarrollo, impacto ambiental porque usa papel que no proviene de bosques y papel reciclado con semillas en las etiquetas. El packaging es un bolsa de tela confeccionada por mujeres, es reutilizable y de mucha duración.

"Transformadora surge desde el corazón con ganas de brindar a la mujeres inspiración, motivación, contenidos y herramientas prácticas para emprender. Creemos que un emprendimiento es un camino de transformación personal donde la mujer se conocer a sí misma y va superando sus desafíos", definió Paula Calvo.

Indicó que el poder brindar herramientas para el desarrollo económicos de las mujeres significa impulsar un cambio social. "El crecimiento económico de la mujer hace que nuestra sociedad cambie y avance en consonancia con los cambios que se están dando en el mundo", dijo.

Sobre el contenido de la agenda explicó que cuenta con textos pensados para el acompañamiento del día a día de las emprendedoras. "Está pensada para ayudar a controlar cuáles son las metas que estas cumpliendo y cuáles no, qué salió bien y lo que no se logró. Es un registro de las experiencias y de los aprendizajes, por eso es transformadora porque pretende acompañar el proceso de cambios y la adquisición de nuevos conocimientos que luego se transforman para convertirse en algo nuevo".

Por otro lado, Paula se refirió a los obstáculos por los que atravesó el emprendimiento desde sus inicios: "Cuando estábamos convencidas de lo que queríamos hacer y teníamos todo definido en nuestra cabeza, cada número de costos, imaginábamos los mercados, cómo hacer envíos a diferentes puntos del país, cuando visualizamos el emprendimiento en su totalidad notamos que las puertas se nos iban abriendo, que cada paso que necesitábamos dar se iba resolviendo. Creo que con responsabilidad supimos aprovechar los tiempos y en la primera edición preferimos empezar con una agenda sencilla que saliera en tiempo y forma. Creo que esa forma de encararlo con pasión y responsabilidad nos permitió ir resolviendo las necesidades en tiempo y forma. Cuando uno hace las cosas con convicción, con responsabilidad y visualizando el proyecto, las cosas se van resolviendo. Empezamos en un año difícil, creo que la actitud positiva de emprender es la clave".

Señaló que una de las dificultades a resolver fue el envío al interior del país. "Hay un costo muy alto del flete por eso apuntamos a tener más puntos de ventas", agregó.

Sobre lo que significa este emprendimiento en su vida, Paula indicó: "Transformadora tiene una dimensión muy enorme en mi vida, significa amor hacia mí misma, me he entregado de lleno a un proyecto donde trabajo desde el corazón con lo que sé hacer y en lo que moviliza. Y lo que no sé hacer trabajo día a día para aprenderlo y lograr transformarlo. El emprendimiento significa autosuperación y la expansión que nos hace bien al alma".

En cuanto a los proyectos para este año, indicó que "tengo el objetivo de hacer un trabajo comunitario en la Quebrada de Humahuaca en el que dictaremos talleres y haremos acompañamiento a emprendedoras".

Indicó que en la primera edición, que fue en el 2019, Stella fue la principal colaboradora en los textos mientras que en la edición 2020 se invitó a otras mujeres. Entre ellas se encuentran Daniela Bolivar -comunicadora social-, Iris Civardi -mentora-, Marina Ponzi -experta en marketing-, Romina Avila, Melina Masnatta, Natalia Cruz, Florencia Mallagray, Celeste Valero, Elizabeth Zapata, Tere Artero, Denise Caceres, Daniela Rafaelle, Agustina Cisterna, y Leticia que es artesana.