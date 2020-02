Carabajal agradeció el apoyo de todos

Brenda Carabajal analizó la pelea que perdió en Dinamarca en manos de la local Sarah Mahfoud y reconoció que "no fue buena noche" la que tuvo en la defensa del título de la categoría de la pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). La púgil jujeña también agradeció el apoyo de su familia y equipo que la acompañó a Europa.

La púgil reconoció que en la derrota ante la danesa Sarah Mahfoud nunca encontró la distancia y por eso perdió.

Tras derrota que le significó quedarse sin el titulo, "La Pumita" Carabajal además agradeció el apoyo de los todos los jujeños que, a la distancia, acompañaron su combate frente a la nueva campeona mundial.

"Sí perdí. No fue buena noche y aún así estoy orgullosa de haber llegado hasta acá. Le dediqué toda mi vida al boxeo y mirá si no voy a sentir amor propio y orgullo por mí", sostuvo.

"Van a criticarme muchos y muchos van a apoyarme, gracias a ambos", escribió la púgil jujeña en su cuenta de Facebook horas después de la pelea en Dinamarca.

"La Pumita" Carabajal reconoció que no logró encontrar la distancia necesaria ante su rival y lamentó no haber podido mostrar en el ring el trabajo que venía realizando junto a su equipo durante los últimos meses.

A este inconveniente, la boxeadora nacida en Palma Sola comentó la existencia de un desgarro en la "fascia plantar" que la molestaba hace cinco días, el cual aclaró "no justifica"su desempeño en el ring.

"Lo siento si no conformé a todos. Yo me voy con la satisfacción de haber hecho una excelente preparación, de tener un equipo que me banca en las malas y una familia de fierro que no me suelta la manos en ningún momento", expresó la boxeadora, quien le dejo un claro mensajes a sus seguidores.

"A los que me van a criticar, háganlo fuerte porque me voy a volver a levantar", advirtió la ganadora del premio San Francisco de Asís del 2019, al ser considerada la mejor deportista de la provincia de Jujuy en la temporada pasada. Vale recordar que se consagró campeona mundial al vencer en Estados Unidos a la rusa Elena Gradinar en una gran exhibición de boxeo en la tierra donde el pugilismo es marca registrada.

Para el entrenador de Tiro, faltó fútbol

En el vestuario de Tiro, el entrenador José Córdoba reconoció que “nos faltó un poco más de fútbol porque llegamos muy apretados, pero ante un rival que está bien compacto no fue mala la actuación, iremos mejorando y a medida que transcurra el campeonato el equipo va a ir apareciendo el equipo, es un campeonato corto, pero hay que seguir trabajando”, sostuvo.

Para el DT del “lobo” sampedreño “el penal nos abrió el partido y el gol de nosotros que nos anula por supuesta posición adelantaba yo creo que estaba bien convertido”, opinó.