El Gobierno argentino le propondrá al FMI reprogramar los vencimientos de deuda del período 2021-

2023, con el fin de permitir la recuperación de la economía, que afronta una prolongada recesión, con suba de la pobreza y el desempleo.

La Argentina adeuda poco más de US$ 44.000 millones al FMI, que fueron los desembolsos del programa financiero acordado por el entonces Mauricio Macri cuando se cerró el grifo del financiamiento internacional.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, intentará refinanciar con el Fondo la deuda que tiene vencimiento entre esos años porque constituyen la mayor carga de obligaciones con ese organismo.

Se buscará renegociar los términos sin salir del actual programa stand-

by acordado con el gobierno de Macri.

Guzmán planea difundir precisiones técnicas e información cuantitativa sobre la oferta en el Congreso, cuando se presente entre el 12 y el 17 de febrero próximos, tal como lo estipuló en el cronograma difundido.

Esa misma semana llegará la primera misión del FMI, encabezada por el nuevo negociador, Luis Cubeddu.

El Gobierno hizo trascender que no tendrá un perfil de negociación amigable, pero tampoco agresivo: el enfoque elegido es del camino "sustentable".

Este miércoles, Guzmán se verá en El Vaticano con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, con quien abordará algunos temas de la agenda que viene, aunque sin profundizar en detalles.

El objetivo de renegociar las amortizaciones de capital - cuyos vencimientos más pesados son en 2022 y 2023- requerirá negociar los términos del acuerdo.

En algún momento, se deberá suscribir un programa de mediano plazo con metas fiscales, monetarias y cambiarias, y a aplicar reformas estructurales, típicas obligaciones en esos acuerdos con el organismo multilateral, algo que Guzmán por ahora prefiere evitar.

El voto de los EE UU será clave

La renegociación de la deuda por US$ 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una prioridad para el Gobierno, por considerarla fundamental para la reactivación económica.

Para que la votación del organismo multilateral sobre un nuevo programa llegue a buen puerto, será clave el rol de los Estados Unidos, que sólo con su poder de veto puede impedir la aprobación.

La cuota actual de votación del FMI está compuesta por los Estados Unidos con 16,5%; Japón 6,1%; China 6%; Alemania 5,3%; Francia y Reino Unido 4%; entre otros.

En tanto, hay un grupo de países que cuenta con el 23% del total en su poder.

Héctor Torres, ex director ejecutivo para Argentina del FMI, señaló a NA: “El Fondo no tiene que aprobar la renegociación. Si el Gobierno se lo pide, lo que el Fondo va a hacer es aprobar un nuevo programa con la Argentina”.

“Los programas se aprueban con el 51% de los votos”, subrayó, y evaluó: “Es muy difícil de imaginar que un acuerdo se apruebe sin el apoyo, o al menos la aquiescencia, del representante de Estados Unidos en el directorio”.

El experto en la relación entre la Argentina y el FMI, analizó: “Estoy seguro de que el Fondo va a ser muy receptivo al pedido de refinanciación de la Argentina. Pero, por el momento no estoy seguro de que la Argentina le haya solicitado algo concreto”.

Al ser consultado respecto del proceder del país sobre la deuda, manifestó: “Creo que estaríamos en mejor situación para negociar con los acreedores privados, si el Gobierno no hubiera renunciado a solicitarle al FMI la reactivación de los giros pendientes en el stand by firmado por el ex presidente Macri”.

“A la luz de la reacción positiva del Fondo frente a las medidas de ajuste fiscal tomadas por el Gobierno, creo que podríamos haber intentado reactivar el financiamiento del FMI que se interrumpió después de las Paso”, sostuvo.

La Argentina necesita contar con la luz verde del país norteamericano y, de ser así, con sólo sumar a cuatro naciones europeas, lograría lo necesario de una mayoría simple para una resolución favorable.

Así lo indicó Sebastián Maril, analista financiero y especialista en política norteamericana. “Si se necesita la mayoría simple, con tener apoyo de los Estados Unidos y cuatro países europeos, ya está el 50 por ciento”, destacó Maril, quien apuntó: “Estados Unidos tiene poder de veto aunque el resto arregle un programa de reestructuración”.

Mañana se debate en el Senado

El Senado se reactivará mañana cuando trate en comisión el proyecto sobre sostenibilidad de la deuda pública externa que días atrás cosechó media sanción en la Cámara de Diputados, en tanto el miércoles la iniciativa llegará al recinto y se espera unanimidad en el voto y un trámite sencillo.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezada por el cordobés peronista Carlos Caserio (Frente de Todos), abordará el proyecto mañana a las 11 y se espera que al cabo de la reunión la totalidad de sus miembros estampen su firma al dictamen tal como llegó de Diputados.

Dado que el despacho no tendrá los siete días de vigencia, requerirá de una mayoría especial de dos tercios para su tratamiento sobre tablas.

El pedido de sesión había sido presentado por el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, junto a sus pares Mario Pais, Silvia Sapag, Antonio Rodas e Inés Blas.

Tomando en cuenta el antecedente inmediato en Diputados con el acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se descuenta que en el Senado la oposición prestará sus votos.

En Diputados, el proyecto que declara “prioritaria para el interés de la República Argentina” la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa bajo jurisdicción extranjera, fue aprobado con 224 positivos y dos en contra por parte del Frente de Izquierda, pero en el Senado no hay legisladores de esa extracción partidaria por lo que se espera que se alcance la unanimidad en el voto a favor de la iniciativa.