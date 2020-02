"Van a criticarme muchos y muchos van a apoyarme, gracias a ambos"

Tras derrota que le significó quedarse sin el titulo pluma de la FIB, Brenda "La Pumita Carabajal" agradeció el apoyo de los todos los jujeños que anoche, a la distancia, acompañaron su pelea ante ante Sarah Mahfoud

"Si perdí, no fue buena noche, y aún así orgullosa de haber llegado hasta acá. Le dedique toda mi vida al boxeo y mira si no boy a sentir amor propio y orgullo por mi. Van a critacarme muchos y muchos van a apoyarme, gracias a ambos", escribió la púgil jujeña en su cuenta de Facebook hora después de la pelea en Copenhague, Dinamarca.

La Pumita reconoció que no logró encontrar la distancia necesaria ante su rival y lamentó no haber podido mostrar en el ring el trabajo que venía realizando junto a su equipo durante los últimos meses.

A este inconveniente, comentó la existencia de un desgarro en la "fascia plantar" que la molestaba hace cinco días, el cual aclaró "no justifica" su desempeño en el ring.

"Lo siento si no conforme a todos. Yo me voy con la satisfacción de haber hecho una excelente preparación, de tener un equipo que me banca en las malas y una familia de fierro que no me suelta la manos en ningún momento", expresó la boxeadora nacida en Palma, quien le dejo un claro mensajes a sus seguidores: “A los que me van a criticar, háganlo fuerte porque me voy a volver a levantar”.