Paladini: "Todos los partidos son finales"

La victoria 3 a 1 de Altos Hornos Zapla sobre Libertad en La Quiaca, lo motiva anímicamente a todo el plantel siderúrgico que se mantiene invicto y líder en la Zona 1 de la Región Norte del Torneo Regional 2020. Y más ahora que se vienen las revanchas donde Atlético Cuyaya, el miércoles posiblemente a la noche, será el próximo rival de la fecha 4 en un partido decisivo para la clasificación.

Y frente a este inminente desafío el defensor "merengue", Bruno Paladini, que llegó como uno de los refuerzos de la presente temporada, declaró que "el primer objetivo es clasificar a la próxima zona y todos los partidos son finales, lo tomamos así", confesó en la entrevista.

Así fue que el zaguero "merengue" en el diálogo con El Tribuno de Jujuy manifestó que "venimos con el ánimo en alto, estoy muy contento por el triunfo del fin de semana, se ganó bien aunque hay que mejorar mucho pero tenemos ahora un poco más de una semana para seguir puliendo detalles y recibir a Cuyaya el miércoles de local", agregando que "hay que mejorar, somos autocrítico y hacerlo en todos los aspectos es bueno, no sólo en defensa porque en el mediocampo y en el ataque también debemos revisar, siempre hay cosas que de deben retocar aún ganando. Siempre se buscan pulir los errores y tener el menor margen de error posible para tener un buen partido y saber sacarlo adelante", comenzó declarando.

En cuento a su llegada al club siderúrgico y su desempeño en lo que fueron estos tres primeros partidos, con gol ante Libertad en La Quiaca, en la competencia afista, señaló que "partido a partido me fui sintiendo mejor, voy entrando en ritmo, conociendo la categoría y esa comodidad se transforma en un plus que me dio la posibilidad de convertir porque te da mucho más ánimos", acotando que "el grupo como siempre remarque me recibió muy bien, tenemos un plantel espectacular con muy buenas personas, es una mezcla de juventud y gente grande que lo hace aún mejor. Estamos para grandes cosas, pero primero queremos ir pasito a pasito porque el primer objetivo es clasificar a la próxima zona y todos los partidos son finales, lo tomamos así", afirmó.

El rosarino vive el presente que lo mantiene a Zapla invicto y puntero de la Zona 1, pero aclaró que no piensa más allá de eso porque

"hoy a las otras zonas la tenemos muy por arriba, los vamos hablando con los chicos de con quién nos podría tocar pero estamos muy mentalizados en lo que jugamos ahora y trataremos de clasificar, si se puede salir primero que es el objetivo, sabemos que venimos bien, pero no hay que aflojar porque cualquier rival te hace un excelente partido y te saca puntos. Por eso no debemos relajarnos en ningún momento", expresó convencido.

Por último, Paladini se explayó sobre el acompañamiento de los simpatizantes del "merengue" diciendo que "los hinchas serán fundamentales en cada juego y desde ya le agradecemos este apoyo brindado en los tres partidos jugados y esperamos que lo sigan haciendo para que el miércoles contra Cuyaya vaya la mayor cantidad de gente posible porque nos servirá bastante", selló.

Sin descanso

El plantel "merengue" ayer se entrenó por la tarde en el estadio "Emilio Fabrizzi" y según el cronograma de trabajos no tendrán descanso hasta el duelo con el "bandeño". Hoy entrenan a las 20.

Sergio Priseajniuc: "El lunes o martes estaré por Palpalá"

Vuelve la cabeza. Sergio Priseajniuc que fue quién conformó el actual plantel de Zapla en el Regional 2020, superó una cirugía, que ahora le permite retomar sus actividad dentro del cuerpo técnico "merengue".

"Estoy a las ordenes del club y cumpliendo la palabra antes de irme. La próxima semana estaré en Palpalá, lunes o martes aún no lo confirmamos y lo haremos tras una reunión con el presidente Lizárraga, la Comisión y Salvador Ragusa", empezó contando el santafesino que dejó su cargo de DT temporariamente a Ragusa.

Luego aclaró que "el técnico soy yo y si vuelvo lo haré como DT, siempre prioricé mi salud. En este tiempo tuve más días lúcidos que feos y sólo fueron difíciles los post operatorios, pero con los ánimos arriba, siempre positivo. Ví los 3 partidos y ahora se viene un adversario como Cuyaya que lo conozco desde la Liga".

En ese sentido acotó que "Paladini y Primo llegaron en este último tramo, después Méndez y Guzmán que volvieron al club pero cuando regrese haré un análisis general rápido de todos", señaló.

Por último, aclaró que "conozco al 99% del plantel y sólo fue un mes y días que me fui", finalizó.