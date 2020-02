Variante obligada en el "albiceleste"

Con el fin de conseguir una victoria que lo acerque a los puestos de reducido, Gimnasia y Esgrima se medirá mañana (a las 21.30) con una variante obligada ante Brown de Adrogué por la 18º fecha de la Primera Nacional.

Los dirigidos por Marcelo Herrera tendrán como objetivo próximo sumar la primera victoria del año ya que no puede seguir dejando unidades en el camino. De seguir así, el sueño de la clasificación al reducido se alejarán para el elenco jujeño.

Deportivo Riestra, con 28 puntos, es el último equipo que estaría ingresando al reducido Gimnasia se encuentra en la duodécima posición con 18 unidades. Esto quiere decir que son diez puntos que separan al "lobo" de la lucha para volver a primera división.

En la práctica matutina realizada ayer en el predio de Papel NOA, el entrenador "albiceleste" ensayó fútbol formal con una variante obligada. Matías Sánchez, no será de la partida ante el "tricolor" por un desgarro que sufrió en los últimos días de entrenamientos. El volante central de 32 años fue titular en los dos primeras fechas con Gimnasia. A su vez, el exEstudiantes de La Plata venía de un par de meses de inactividad en el fútbol, lo cual influyó en la lesión.

Es la segunda baja rutilante que sufre el equipo antes de un partido en el transcurso del año. Ulises Virreyra fue el primero en bajarse antes de un duelo. El delantero no viajó a Buenos Aires la semana pasada por un fuerte dolor en tobillo, que le impidió jugar ante Chacarita Juniors.

En consecuencia, el equipo que saltaría al campo de juego del "23 de Agosto" sería con: Gómez; Ferreyra, Sebastián Sánchez, Lazzaroni, Sanabria; Paredes, Morales, Gallegos; Prost, Castillejos y Juárez.

Como mencionábamos anteriormente cuenta del lesionado Matías Sánchez entraría el juvenil Enzo Paredes. El equipo no está confirmado y no sería descabellado pensar en el ingreso de Matías Carabajal en el once titular de mañana. El oriundo de Fraile Pintado participó con buenas actuaciones del primer equipo y podría ser una carta opción para este duelo trascendental.

Por otro lado, el equipo comandado por Pablo Vicó afronta una situación similar que del elenco "albiceleste". El "tricolor" tiene 18 puntos en la tabla, Brown vendrá a la provincia en busca de un triunfo.

En este duelo de necesitados, dirigirá Juan Pafundi como árbitro principal, mientras que el resto de la terna estará formada por Guillermo Santillán, Pablo Acevedo y Nelson Bejas.

El estadio "23 de Agosto" será una verdadera caldera ya que el descenso está a la vuelta de la esquina. Son cinco unidades que separan a Gimnasia del descenso. All Boys, es el último equipo que estaría perdiendo la categoría. (Emiliano Saavedra)