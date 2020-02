Comadres abrapampeñas abren la fiesta "grande"

Llega el Carnaval y en la Capital de la Puna, Abra Pampa, la fiesta se desatará hoy Jueves de Comadres con la tradicional chaya de los salones de cada agrupación carnestolenda. También en horas de la mañana se desarrollará el topamiento de comadres en la plaza central.

En cuanto al XVII Encuentro de la Copla y el Contrapunto, la Asociación de Jóvenes "Munaysapas" realiza desde hace 17 años la cita que tiene como fin revalorizar el canto ancestral y se nota que ya lo lograron, porque desde el inicio del acontecimiento la copla volvió a resurgir.

El evento comenzará mañana a la tarde con la recepción de las delegaciones de copleros que arribarán desde distintos puntos de la Puna, como así también de la Quebrada jujeña y de los Valles de Salta.

Previo al inicio de la festividad, se realizará un acto de bienvenida con el respectivo homenaje a la Pachamama para luego dar inicio al festival en carácter competitivo en el Polideportivo Municipal, pasados los primeros minutos del sábado comenzará la respectiva premiación y el cierre estelar con la actuación de La Añaguita de la Puna.

Desentierro del Carnaval

Algunos a media mañana ya se dirigen a sus lugares de desentierro que se encuentran en algún punto dentro de la propia ciudad, otros por los barrios adyacentes, o en el ingreso hacia la ciudad y en el mejor de los casos en el Cerro del Huancár.

En horas de la tarde comienzan a cumplir con las primeras invitaciones, para después arribar a sus salones, todo dentro de la tranquilidad, porque al día siguiente deben participar en los corsos locales.

Los corsos

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Abra Pampa es la encargada de la organización de los corsos. Como en los últimos años, las cuadrillas de copleros serán los encargados de dar la apertura, más específicamente la cuadrilla de Copleros del Huancár, después Cuadrilla Tusuy Tusuy, El Tolar, Flor de Cortadera, cuadrilla cajas y erkenchos de Sayate Oeste. Para finalizar la parte de copleros lo hará la cuadrilla de copleros a caballo rememorando los carnavales de antaño.

Seguidamente llegarán como invitados de honor la comparsa quiaqueña Los Chebe-che, luego harán su paso a modo participativo Sentimiento Caporal, un destacado grupo de baile que ya recorrió importantes escenarios, inclusive en el país vecino de Bolivia.

Previo a la parte competitiva pasará la agrupación de diablada Los Sedientos que recientemente estuvo haciendo una bajada de diablos en el cerro del Huancar, como así también la agrupación Los Quebrachos.

La primera comparsa en pasar compitiendo en los corsos 2020 será después de las 15 con los No Somos Nada, después: Comparsa Aguachiqueña, Flor de Berbenita, Aires Nativos, Corazones Unidos de Puesto del Marqués, Los Rosales Alegres, Los Puneños, Flor de Lirio de Casabindo, Juventud Nativista, Alegres del Norte de Abra Pampa, Alegres del Norte de Casabindo y el cierre con los Canten- Bailen.

Cada comparsa tendrá el lapso de 15 minutos frente al palco oficial para mostrar su despliegue artístico. Habrá 3 categorías: tradicionales, no tradicionalistas A y B. Finalizados los corsos se procede a la respectiva premiación. Por motivos económicos y otros, este año no estarán en el carnaval Los Tímidos y La Fraternidad Salamanka.

Daniel Zerdá, director de Cultura, invitó al pueblo puneño a vivir unos carnavales festivos y sin violencia.

Festival Gratuito desde las 14 en Libertador

Por Marcela Navas

COMADRES/ EN LIBERTADOR COMPARTIRÁN SU FESTEJO (FOTO DE ARCHIVO).

El municipio de Libertador General San Martín organizó para hoy un festival gratuito para que las Comadres celebren su día, será a partir de las 14 en el Parque Recreativo Municipal “Aurelio Martínez”.

Con una gran cartelera de artistas de renombre se celebrará el Día de las Comadres, el evento es organizado por el municipio local, totalmente gratis, contará con las actuaciones de los grupos musicales Yandeco, Timbal Timbal, Aruma Jujeña y Los Charkas. Se elegirá a la Barra de Comadres más divertida, premios a la mejor vestimenta de los grupos de comadres, etc.

El predio estará habilitado desde las primeras horas de la mañana para las que deseen ubicarse temprano y reservar su espacio para luego compartir un almuerzo y esperar el inicio del espectáculo a las 14, el festival terminará también temprano por disposición policial.

El pasado año las Comadres aprovecharon este festival para reencontrarse y divertirse en su día, muchas de ellas lo hacen en grupo con sus remeras identificativas, por tal motivo habrá premios a la mejor vestimenta.

Martes de Chaya

El próximo martes, en el mismo sector y horario se celebrará el Martes de Chaya con otro festival totalmente gratis, en esta ocasión con la actuación de Claudia Villa, Joaquín y su Cumbia de Barrio, La Diferencia, La nueva Banda y Lucía Arraya.

Corsos gratuitos

Hoy se reinician en Libertador los Corsos 2020, totalmente gratuitos, son 6 noches seguidas, de este Carnaval Grande, dando inicio en la fecha para continuar los días 21, 22, 23, 24 y 25 del corriente.

La avenida Libertad es el circuito tradicional para el pasaje de las distintas agrupaciones de baile que compiten en sus respectivos rubros, 25 son los participantes este año.

En el primer fin de semana de los tradicionales Corsos Ledesmenses, dos noches no pudieron llevarse a cabo por inclemencias del tiempo, además la gran mayoría de los participantes no pudieron hacer su pasaje por no haber realizado el desentierro del Carnaval, por lo que esta noche se podrá observar a pleno a las distintas agrupaciones de baile. El horario de inicio de los corsos es a partir de las 22.

Los corsos finalizarán para el Carnaval de Flores, serán las dos últimas noches el próximo sábado 29 de febrero y el 1 de marzo, posteriormente se darán a conocer los nombres de los ganadores y la entrega de los respectivos premios culminando los festejos.