La muestra que se puede visitar en Purmamarca

Hasta el sábado 29 próximo se podrá visitar de manera gratuita en el cabildo histórico de la localidad de Purmamarca la exclusiva muestra "Mojones de febrero" del artista plástico Félix González que expone en esta ocasión pinturas en lienzo y esculturas con la popular figura y los pintorescos colores del diablito del carnaval.

Al entrar por las puertas del cabildo más pequeño de la Argentina, ya se puede sentir la alegría del carnaval con la serpentina, el papel picado y las obras de arte que te transportan a los días más alegres de aquellas fechas.

En toda la sala se puede apreciar 9 cuadros pintados sobre lienzo que muestran las máscaras y los disfraces de los diablos carnavaleros, también se puede contemplar un políptico de 4 piezas de acrílico sobre papel enmarcado y dos grupos de pequeñas esculturas denominados "Mojones de febrero" y "La diablada".

En medio de las piezas, el día de la inauguración, el autor Félix González, nos contó emocionado y orgulloso a la vez sobre sus técnicas "los lienzos tienen una mezcla de abstracción y figuración, también tienen la técnica de aguadas y en algunos casos la espátula, el pincel liner. Hago muchos contrastes de luces sobre sombras y las esculturas son modeladas en una macilla artística y una vez secas están intervenidas".

Su esposa, familiares y amigos estuvieron ayudando y colaborando durante todo el proceso y se mostró muy agradecido por la invitación para la muestra al secretario de Turismo y Cultura de Purmamarca, Alberto Castagnolo y al comisionado Oscar Tolaba.

Antes de narrar un poquito sobre su carrera como artista recordó la invitación para visitar la muestra gratuita de lunes a lunes hasta el 29 de febrero desde las 7 hasta las 19.

"Nací en Punta Alta-Buenos Aires. Luego me vine a vivir a San Pedro de Jujuy y después a San Salvador de Jujuy. Amo Jujuy y soy un artista mal llamado autodidacta, porque uno siempre toma técnicas, tanto leyendo como mirando, no tengo una formación específica pero me fui formando a través de todo un proceso", relata González.

En unos segundos nos mencionó también que tuvo la suerte de ser el artífice de la indumentaria de Los Tekis desde el 2018, para Coroico y Diableros, para los diablos azules de Jujuy Vóley. "También intervengo artísticamente instrumentos de distintos músicos como Ángel Bravo, quenas de Guari y por otro lado tengo un emprendimiento de indumentaria donde plasmo temáticas del carnaval".

La inauguración se hizo en la sala de exposición ubicada entre las calles Rivadavia y Florida, con las presencias del comisionado municipal, Oscar Tolaba y su secretario de Turismo y Cultura, Alberto Castagnolo; como así también el ministro de Cultura y Turismo de la provincia, Federico Posadas y el secretario de Turismo, Diego Valdecantos. Hubieron palabras y brindis.