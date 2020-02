Una voz festiva y un rostro que todos reconocen en la calle

Una de las figuras más emblemáticas de la música popular en la provincia, reconocida por todos sus pares y sobre todo por el público, es la queridísima Norma de América. La música tropical tiene en ella a una de sus principales exponentes.

Tiene más de 30 años triunfando en los escenarios, y en este Jueves de Comadres estará por lo menos en dos escenarios, el de la Municipalidad de Palpalá desde las 14, en el Complejo Akerman Millares; y en el de La Mar en Coche (en barrio San Pedrito).

Cada verano, Norma lanza algún hit, y en este especial año 2020, ya sorprendió con dos, "Vete" y "Jugo de Bombachón", la primera con tono romántico y en ritmo de saya, y la segunda con tono divertido y la actuación especial de la periodista deportiva Silvia Vela y Fran Layme.

Norma siempre logra la adhesión, y asegura que su éxito y el premio de mantenerse vigente tiene que ver con el amor de la gente que la elige, y la humildad, ante todo. Asegura que con todo lo que ganó y trabajó durante toda su carrera podría tener el auto más caro en la puerta de su casa, pero elige el perfil bajo y la solidaridad. Muchos de sus espectáculos más populares fueron con carácter solidario a beneficio de instituciones que trabajan por los más necesitados.

Desde el año pasado, se sumó a la lucha de las mujeres músicas de Jujuy, por la igualdad de oportunidades, a través de la Ley de Cupo Femenino en los escenarios. Sin dudas es una referente de la música jujeña y de la lucha femenina desde antes de este auge.

"Dios es el único que sabe lo que yo hago en cada uno de mis días. A mí lo que más me importa, más que la plata, es el público. Si no fuera por el público yo no estaría en los escenarios. Algunos artistas se olvidan de eso. A mí me da vergüenza ajena, el artista que se agranda", dice, y cuenta que días atrás subió a un colectivo donde sonaba "Jugo de bombachón", y un grupo de chicos que estaban viajando en los asientos de atrás la reconocieron y le cantaban ovacionándola.

Asegura que cada día que pasa está "más apasionada por la música", lo que da la pauta de que su carrera tiene muchas décadas más de trabajo.

Los temas que elige para grabar, suelen ser de distintos autores, y ella les da una vuelta de rosca, "lo que sí, siempre trato de que el videoclip deje un mensaje a la sociedad", dice.

Con respecto a lucha feminista de las mujeres de la música, sin dudas ella la viene llevando adelante desde que comenzó, es una triunfadora de los escenarios y no le fue fácil, "siempre recibí el castigo del machismo por ser mujer, aunque no hay que meter a todos en la misma bolsa", asegura, "pero conmigo rebotan porque tengo mi personalidad y un ángel especial".

Este año hizo la apertura del carnaval en Buenos Aires hace tres semanas, y después de las actuaciones que tiene previstas para esta celebración en distintos lugares de la provincia, dice que volverá a cerrar en la gran ciudad.

Jueves de Comadres en Palpalá

LA CANTADA- EN EL CARNAVAL PALPALEÑO.

Recientemente, Norma de América fue homenajeada por la Municipalidad de Palpalá por su trayectoria, y hoy será parte de la celebración del Jueves de Comadres que organiza esta comuna para todo el público, junto a La Cantada, Coroico, Ternura y Tupac 7.

La cita en la “ciudad siderúrgica” será desde las 14 a las 22 en el marco del denominado “Sentí Palpalá”, en el complejo “Akerman Millares”, ubicado en el barrio Constitución de la ciudad siderúrgica. Los organizadores explicaron que en caso de lluvia se trasladará el festejo al estadio Deportivo y Cultural Palpalá en el barrio Canal de Beagle.

La entrada general es de $150.

Habrá puestos de comidas, elección reina de comadres, premios sorpresas y playa de estacionamiento.

Justamente en la rueda de prensa el concejal Hugo Sosa, dio inicio diciendo que “en el marco de lo que hemos denominado Carnaval de Todos, estamos presentando el Jueves de Comadres, planificado para este jueves, un evento del cual tenemos el orgullo de que los padrinos sean la gente del grupo La Cantada, a quienes agradezco su presencia. Y ahora están todos invitados para este jueves a partir de las 14 horas, en el complejo “Akerman Millares”, si el tiempo lo permite, en caso de lluvia se trasladará al estadio Deportivo”, empezó contando.

Los hermanos Oscar y Néstor González, integrantes del grupo La Cantada, nombrados padrinos de los corsos palpaleños, manifestaron que “es un placer y un gran honor, que el señor intendente de Palpalá se haya acordado de nosotros siendo sampedreños, eso nos pone muy contentos porque significa que nuestra música no solo es de San Pedro, sino de toda la provincia, representamos a todo Jujuy y hoy poder estar en Palpalá cantando en este evento muy lindo, organizado por la Municipalidad de Palpalá, es una felicidad para nosotros”.

Además, destacaron que “es un honor poder compartir escenario con grandes artistas como Norma de América, Coroico, Ternura y Tupac7, referentes de nuestro carnaval jujeño”.