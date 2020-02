Se puso en marcha el Plan Contra el Hambre en Jujuy con la Tarjeta Alimentar

En Infinito Por Descubrir, el ministro de Desarrollo Humano de la Nación, Daniel Arroyo y el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, firmaron el convenio para para la adhesión provincial al "Plan Argentina Contra el Hambre" y la puesta en marcha de la tarjeta Alimentar en Jujuy.. Los cartones que beneficiarán a 31.000 familias empezarán a repartirse desde el 9 de marzo.

En ese sentido, Arroyo sostuvo que “en un país que produce tanto como el nuestro no puede haber hambre, ese no es un debate es una regla. Como nos vinculamos con el mundo y el desarrollo industrial si es un debate, pero la producción de alimentos no lo es, entonces no puede haber hambre en el país”.

“El Plan Argentina contra el Hambre tiene varias líneas, la primera es la que ponemos en marcha hoy y que efectivamente se llevará adelante desde los primeros días de marzo. La tarjeta es para las madres que tienen chicos hasta los 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad que tienen asignación”, añadió.

Asimismo comentó que “en total son más de 51 mil niños en la provincia de Jujuy, la tarjeta es de cuatro mil pesos para las mamás que tienen niños hasta los 6 años, es de 6 mil para las que tienen dos o más chicos. Esta tarjeta no permite extraer dinero de los cajeros pero si comprar alimentos”.

“Buscamos tres objetivos claros en el país, primero que todos coman y coman bien. Hasta ahora, las tarjetas que se pusieron en marcha adquirieron en un 60% de comidas como ser frutas y verduras. Hay un gran problema de malnutrición, además del hambre por saltearse comidas. Por eso fomentamos mejorar la nutrición y que la tarjeta sea usada en mayor proporción para la compra de carne, leche, frutas y verduras”, señaló el ministro.