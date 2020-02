Avilés en el Cenard

Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y Melani Avilés con 16 años es un caso especial porque hace 2 años empezó a practicar karate en la Sociedad Española junto al profesor Facundo Pineda y recientemente tuvo su 1º semana de concentración con la preselección Nacional de la especialidad en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en Buenos Aires.

La joven karateca contó que "fue un entrenamiento muy duro de 3 turnos diarios, por la mañana era físico, en la media tarde técnico y la noche táctico. Esas prácticas fueron muy fuertes donde nos enseñaban muchas cosas porque estuvieron kinesiólogos, nutricionistas, pero los profes también nos hablaron del reglamento de como pelear y todo eso. Aprendí muchas cosas nuevas y además es la primera vez que viajé sóla a Buenos Aires", señaló.

Sin desviarse del tema confesó que "se notó mucho la diferencia con el día a día en Jujuy porque se veía el espíritu de cada uno de los chicos, las ganas, el esfuerzo, la constancia se veía todo", comentó.

Del mismo modo Avilés resumió que "me vengo entrenando fuerte hace 2 años. Yo antes hacia danzas desde pequeña y dejé, pero de un día para el otro quise hacer karate y no pensé que iba a llegar a este punto tan alto y la verdad es que me encanta y no pienso dejar", agregando que "esto me inspiró mucho para seguir, ahora tengo otra mentalidad y aspiro a seguir adelante, no bajar los brazos, luchar por lo que quiero. Aprendí y me hicieron ver muchos errores que tenía y eso me dieron más ganas. Y en eso el profe Pineda tiene que ver mucho porque me ayudó bastante", concluyó.

En otro parte, el instructor Facundo Pineda, resaltó que "cuando ella entró al dojo Karate Jujuy notamos que tenía muchas condiciones y ganas de llegar. Está en un periodo de desarrollo deportivo y esto es un primer paso".