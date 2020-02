En Maimará se reclama la licitación del salón municipal

Manuel Ortega, presidente del Concejo Deliberante de la localidad de Maimará, le manifestó a este medio que "los concejales del bloque justicialista nos reunimos hace dos domingos ante el hecho de que, desde el Ejecutivo no se nos había hecho ningún pedido de ordenanza que tenga que ver con la licitación del Salón y del Tinglado municipales. También vimos el tema referido a los impuestos durante la temporada de carnaval".

Nos explica que "la impositiva general del 2020 aún no fue tratada. Esto es así porque, después de haber aprobado el presupuesto, nos ponemos a ver detenidamente el proyecto que nos manda la intendenta sobre el tema impositivo, que a nuestro entender es desacertado y con miles de falencias porque no se explica en base a qué se dan los aumentos de tarifas. Así comenzamos a trabajar minuciosamente, buscando que el aumento tenga relación con la inflación, cuando el que nos enviaron es mucho mayor".

Nos dice que "se labraron los proyectos de ordenanza impositiva para el Carnaval tanto como el de licitación. El miércoles 12 tuvimos sesión extraordinaria con la participación de los cuatro concejales, donde se trabajaron los proyectos, y lo elaborado se aprobó por unanimidad, brindándole al Ejecutivo una herramienta necesaria".

Agrega que "de ese modo la intendenta tenía el tiempo suficiente para convocar a la licitación, pero no lo realizó. Se le pidieron explicaciones por escrito, que no respondió. La comparsa Avenida de Mayo estaba interesada en participar, manifestándolo por escrito y de palabra. Finalmente, el presidente de esa comparsa manifiesta que se le dijo que no le van a dar el salón".

Nos dice que "podemos pensar que quiere beneficiar a otra agrupación, cosa que aún no se ha oficializado a tan pocos días del inicio del carnaval".

"Hay que pensar que, si se llama hoy a licitación, quien la pierde tiene que salir a buscar salones alternativos y casi no queda tiempo. Hubo tiempo para hacerlo en forma para que los presentantes cumplan con los requisitos que figuran en la ordenanza", acota.

Finaliza diciendo que "vemos muchas irregularidades, y esa licitación también implica un alquiler que es ingreso propio de la Municipalidad, de la que nos estaríamos privando. Los concejales que conformamos el bloque justicialista manifestamos nuestra molestia, aunque la ordenanza la firmamos los cuatro. Con respecto a la impositiva, recibimos denuncias de que para vender comidas en carnaval, se les está pidiendo importes que no están establecidos en la ordenanza".