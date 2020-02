Se llevaron diez mil pesos y una caja registradora

Asaltaron una despensa del barrio Santa Bárbara sobre calle Mina Pan de Azúcar, frente a la escuela "Víctor Mercante" de Palpalá. Amenazaron al propietario con un revólver para luego sustraerle la caja registradora.

El dueño del negocio, Carlos García, angustiado aún por la situación vivida relató que "el miércoles en la noche yo estaba parado en la puerta del negocio y justo para una moto y se baja un chico con capucha. Se acerca y me dice que era un asalto. Yo me asusté y él me apuró mostrándome que tenía un revolver en la mano", señaló el damnificado.

"Cuando estaba dando la vuelta para entregarle el dinero, entra otro chico desde la otra puerta y me empuja apurándome. Ellos ven la caja registradora en la mesa, la levantan y salen corriendo. Eran dos en una moto", explicó.

Carlos García, ante el susto y miedo de haber sido asaltado con un arma, continuó describiendo el momento "salgo a la vereda gritando que me están robando y la gente que estaba cerca pudo ver cómo la moto se iba rapidísimo", dijo.

Asimismo resaltó que la policía demoró en llegar al lugar, por cuanto su hijo fue a buscarlos ya que aludían que no tenían móvil disponible para trasladarse, "me dijeron que justo había un accidente y por eso no podían venir", comentó.

El robo se produjo pasadas las 22, "siempre me quedo atendiendo hasta esa hora. Este es un emprendimiento familiar y con lo que gano mantengo a mi familia", indicó.

El negocio funciona hace más de cuarenta años y es la primera vez que le sucede algo así, explicó García. Se llevaron la caja registradora, la cual tenía un monto que rondaba los 10 mil pesos. "En ese momento estaba solo, no habían clientes, sino la situación tal vez habría sido otra", dijo.

"En el momento uno no puede hablar, recién cuando salieron los ladrones pude gritar por ayuda y la gente que estaba en la plaza me escuchó y se acercó rápido", afirmó el comerciante.

Además resaltó el accionar de un vecino, quien en el momento intentó seguir en su auto a los ladrones "un vecino que me escuchó, tenía auto y siguió a los ladrones que iban en moto, hasta el semáforo de la calle Juan José Paso. Ellos pasaron la luz en rojo y mi vecino tuvo que parar", remarcó

Se trataba de dos jóvenes en una moto Enduro de color azul. Por su parte la policía ya tomó intervención y están realizando las averiguaciones pertinentes, a través de los videos de las cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que dijeron haber visto a los ladrones.