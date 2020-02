Compromiso con la promoción de la cultura del trabajo

La comunidad originaria kolla Tawa Suyu, se reunió el martes del 18 del corriente en asamblea general en el Ayllu Educativo Paco Maqay "Knock Out al Paco". La misma se basó en los principios, del Ayni (reciprocidad) Ama Sua (no ser ladrón) Ama Quella (no ser flojo), Ama Llulla (no ser mentiroso), Munay (querer-amar) y Minka (trabajo comunitario), como pilares fundamentales de la comunidad.

Se resaltó "la lucha", "el trabajo", "la autodeterminación", como objetivos principales para el desarrollo. En este sentido destacaron que la comunidad y el consejo, tienen como objetivo "buscar constantemente promover la cultura del trabajo, y es de este modo que en cada Ayllu que compone la comunidad se trabaja en diferentes proyectos ya sea productivos, de formación y contención, no sólo interno sino también hacía la sociedad misma".

Así mismo resaltaron su lucha constante en la búsqueda de un trabajo estable y genuino "para que cada hermano pueda tener una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de trabajo con una visión más digna y con una fuerte impronta originaria", señalaron.

Por otra parte resaltaron el hecho de sentirse marginados por el sistema, "no es un tema desconocido que nosotros, los pertenecientes a pueblos y naciones originarias del Abya Yala, vivimos y convivimos en este sistema como un sector marginado, una minoría en la obtención de derechos, pero una mayoría en población", aseguraron.

"Desde la urbanidad como víctimas del desarraigo territorial, luchamos por la restitución de los territorios, por nuestra autodeterminación y liberación, en este estado que claramente debiera ser Plurinacional", indicaron.

Contención

Finalizando, expresaron que esta asamblea se desarrolló en un espacio de boxeo, "entendiendo a esta actividad, no sólo como un deporte sino también como un medio de contención, ya que agrupa a los jóvenes víctimas de la drogadicción y de la marginación de las políticas dictadas desde los consecutivos gobiernos y de la sociedad misma. Espacios como este son los que como comunidad permiten el fortalecimiento de cada uno de los hermanos que trabajan en la comunidad y su convicción en la lucha. Una lucha que viene hace ya más de 500 años con la invasión y colonización y 200 años desde que se conforma el Estado nacional".

.