Copleros estrena hoy en sus redes, "Jujuy carnavalero"

Copleros estrenará hoy, en medio de este carnaval 2020, un tema con tono festivo. Se titula "Jujuy carnavalero", con letra de Mauricio Rivero y música de César Rivero, dos de los integrantes de esta formación musical reconocida de nuestra provincia.

"Era la pata que nos faltaba como jujeños, porque no desconocemos la vivencia de lo que es nuestro carnaval", dice Rivero.

El tema saldrá con su propio video clip, mañana por el canal de Youtube del grupo, y otras redes sociales

El tema se grabó en el Estudio Los Zurdos, de propiedad de los hermanos Rivero (Mauricio, César y David). Fue editado en El Garage y masterizado en Martín Wolmy de Salta. El video fue rodado por La Clementina Audiovisual en Tilcara.

"Con esta canción y con este video abrimos una puerta más en el repertorio de Copleros, que hasta el momento no tenía un perfil carnavalero", explica Mauricio. "Era la pata que nos faltaba como jujeños, porque no desconocemos la vivencia de lo que es nuestro carnaval. Antes habíamos compuesto canciones como ‘Que no muera el carnaval’, pero esta tiene un tono más subido, bailable. Es una manera de aportar a esta fiesta tan grande", comentó.

El Jueves de Comadres estuvieron en la Unión Obrera, en la Barra, La Tasca, Maimará, y en Los Chanka Chanka de Purmamarca.

El anterior single editado fue "Xibi Xibi", que también ese lanzó con video clip el año pasado.

El compositor, dijo también que con este tema dan el puintapié del año, un año que se vioene con más estrenos, conciertos, con una agenda diseñada que se verá sellada con un quinto disco de Copleros.

Actualmente el grupo se conforma en la parte vocal, por los hermanos Rivero (fundadores de Copleros), Fabricio Sayat, Gastón Villagra; y en la parte musical por Leonardo Calizalla, en piano y acordeón; Fernando Ortiz, en batería; y Juan Mamaní, en bajo.