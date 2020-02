"Experiencia Éxodo" entre las actividades turísticas

Como parte de los atractivos turísticos que ofrece Jujuy tanto a turistas como a residentes está la "Experiencia Éxodo, cuando Jujuy salvó a la Patria" que reabrió sus puertas en la jornada de ayer en Casa de Gobierno.

"Se trata de una experiencia vivencial 4D, para poder comprender lo que pasó, la importancia del Éxodo Jujeño y de qué manera nació la Bandera Nacional de la Libertad Civil y para que el turista pueda conocer un poco más de nosotros y de la historia del país", señaló Valentina Millón, directora provincial de Patrimonio.

La propuesta quedó abierta ayer y se replicará hoy. Debido al feriado por Carnaval mañana y el martes no habrá función, pero la actividad se reanudará el próximo miércoles 29.

Para la jornada de hoy el horario es de 16 a 20, y sólo por la reapertura será con entrada libre y gratuita para todos.

A partir del miércoles que viene, y ya de forma permanente, las puertas estarán abiertas de 8 a 13 y de 15.30 a 20. Y el costo de la entrada para los no residentes jujeños será de $ 100, mientras que para los residentes la entrada será libre y gratuita presentando el DNI.

En este marco, la directora de Patrimonio adelantó que dentro de unos meses se anunciará la apertura del Centro de Interpretación de la Bandera Nacional de la Libertad Civil. "La intención es que gran parte del ala del primer piso de Casa de Gobierno sea un espacio para reconocer nuestra historia y para la visita del turista", contó.

Por eso la "Experiencia Éxodo" ya no se realizará en el Salón de la Bandera sino en otro lugar para que los interesados puedan en la misma visita recorrer el Salón de la Bandera como patrimonio histórico y vivenciar la experiencia 4D. Recorrido al que se sumará en el futuro el Centro de Interpretación de la Bandera Nacional de la Libertad Civil.

Cabe destacar que los contingentes escolares de todas las provincias podrán, a partir de marzo, realizar su reserva previa, con entrada libre y gratuita.

Además se trata de una propuesta accesible, debido a que tiene capacidad para sillas de ruedas y en los próximos días el video que tiene una duración de 12 minutos contará con subtítulos.

Está muy bien hecho el video. Y nos permite pensar en qué es la Patria. Si bien hubo un Éxodo, una lucha y un pueblo unido, la realidad es distinta. Es toda la historia de un pueblo que no está contada dentro de esta Patria, al menos en lo que es la repartija de las cuestiones sociales. Yo soy de Buenos Aires y lo que veo acá en Jujuy es mucha finca privada, por decirlo de alguna manera “feudalista” y un pueblo que realmente luchó por la Patria y que no tiene nada.

Eso es lo que me impactó a mí, la realidad y el pasado no se condice con lo que hoy vivimos. Por su parte, María del Carmen Chamorro, destacó el efecto tridimensional y la historia. Me gustó mucho que la historia está muy bien contada y me llevé una sorpresa con todos los efectos que tiene. Yo creo que es una propuesta muy interesante para los estudiantes. Es también una muy buena opción para que los turistas conozcan un poco más lo que es Jujuy y cómo se creó. Además está muy bueno el efecto tridimensional como se ve en los cines de Buenos Aires que algunos tienen esta tecnología.