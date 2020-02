La alegría de los jujeños colmó el carnavalódromo

Aproximadamente 15 mil personas colmaron el predio de la Ciudad Cultural para festejar el desentierro del Carnaval.

Una marea humana vibró al ritmo de los grupos musicales mientras se mezclaron entre los colores de la pintura en los rostros, el talco y la nieve.

Asistieron personas de todas las edades, muchos adolescentes en grupos y familias con niños pequeños. Todos se unieron en un ritual casi instintivo de formar rondas en donde el juego con pintura, talco y nieve creó pequeñas comunidades dentro de la muchedumbre que compartió las ganas de disfrutar del desentierro del diablo que dio inicio al Carnaval grande que se hace sentir en las cuatro regiones de la provincia.

LOS TEKIS / VESTIDOS DE DIABLOS BRINDARON UN SHOW VIBRANTE.

Corridas de un lado para el otro, los celulares en alto para conservar en una selfie el momento de diversión o el espectáculo en el escenario fueron escenas que se sucedieron durante toda la tarde que pese a estar nublada estuvo llena del color y calor.

Cerca de las 18, en el escenario sonó "no tengo bandera, no tengo, mojón... comparsa no somos nada, no somos nada... la alegría del carnaval", cuando el grupo Los Tekis, con sus integrantes vestidos de diablos de diferentes colores, desataron olas de baile en el predio. Cada acorde fue matizado con una lluvia de nieve y los brazos en alto del público que disfrutó cada minuto de la fiesta. También actuaron en la jornada Los Puesteros, Taa Huayras, La Yugular, Coroico, Desentierro del Carnaval, Trueno y Tupac 7.

En otro sector del predio los más chicos, disfrutaron de juegos temáticos en donde se pudieron sacar fotos detrás de las figuras de los diablos, con tranquilidad.

Francisco Guanuco

El coordinador provincial de Emergencia Civil, Francisco Guanuco, indicó que los organismos de seguridad de la provincia trabajan en estos días de forma coordinada para velar por la seguridad de la población durante los festejos del Carnaval. Indicó que en el predio de la Ciudad Cultural más de 15 mil personas se congregaron para participar de los espectáculos.

Indicó que se hicieron algunas atención a personas afectadas pro el exceso de consumo de alcohol, falta de aire y cefaleas y otro tipo de dolencias. Indicó que no hubo heridos, ni incidentes de relevancia en el predio ni en los alrededores. En cuanto a la carpa de los niños perdidos, dijo que hubo algunos casos de pequeños extraviados pero que no fueron muchos.

Román, médico

Por segundo año consecutivo el equipo del programa provincial de VIH, personal del hospital de Palpalá y Perico ofreció a los asistentes la posibilidad de realizarse un test rápido de VIH. Raúl Román, jefe del Programa Provincial de VIH, indicó que en la tarde ya se habían realizado un centenar de pruebas que permitieron en 20 minutos conocer un diagnóstico, de las cuales todas dieron resultados negativos.

Además señaló que al realizarse el test los que tuvieran resultado positivo quedan vinculados al sistema de salud, o a los promotores lo que aumenta las posibilidades de que continúen el tratamiento. Por otro lado indicó que también hubo muchas consultas sobre el uso correcto del preservativo.