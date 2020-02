La UTA espera pago de los 3 mil pesos y 18,3%

Desde el gremio asumen que con los subsidios para todo el país no hay razones para que no se pague el incremento.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se indicó que venció el plazo para el pago del incremento de 3.000 pesos decretado por el Gobierno nacional y que se prevé cobrar el 18,3% que se acordó entre los gremios de transporte y el Ministerio de Transporte de la Nación.

"Se tiene que pagar el decreto presidencial de los 3.000 pesos. Todas las empresas de transporte a los trabajadores tienen que pagarle 9 mil pesos más los descuentos habituales digamos, y además tienen que reajustar el sueldo del mes de enero con el 18,3%", explicó Sergio Lobo, secretario general de la UTA.

Estimó que ese porcentaje deberían pagarlo con planilla suplementaria en estos días. Mientras que por diciembre aseguró que los referentes de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) se están reuniendo para solucionar sobre ese mes y el aguinaldo incluido.

Sucede que recientemente hubo un acuerdo entre el Ministerio de Transporte de la Nación con la Fatap y UTA por lo que surgió un documento firmado el pasado fin de semana en Buenos Aires.

Explicó que para marzo hay otro porcentaje determinado por el Gobierno que está en espera y que se podría cobrar con el mes correspondiente a febrero, aunque el porcentaje aún no está determinado.

Sin embargo, aseguró que estos porcentajes pertenecen a las paritarias 2019, y es que aseguró que no está cerrada, por lo que recordó que la inflación del año pasado fue del 41,3% y destacó que es el porcentaje que UTA logró de las paritarias. "Con ese 18,3% estaríamos llegando al 41,3%, o sea que vendríamos a equiparar con lo que fue la inflación el año pasado", precisó Lobo.

Sostuvo además que no hay razón por la cual el empresariado del transporte no pueda afrontar el pago de estos porcentajes ya que se prevé la llegada de subsidios por 120 días, en que estarán congeladas las tarifas. "Hay 6.500 millones de pesos para el interior del país que van a ser repartidas en estos cuatro meses. No tengo la cifra exacta para Jujuy", dijo sobre el subsidio al transporte que estaría garantizando estos incrementos para el sector.

No obstante, explicó que esperan que en estos 120 días Nación defina en un futuro cómo serán las compensaciones posteriores.