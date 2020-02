Una cartelera excepcional en la primera noche

Soledad Pastorutti, el grupo de rock No Te Va Gustar, el cuarteto de Ulises Bueno y los jujeños anfitriones encabezaron un show increíble lleno de color, ritmo y alegría en la primera noche del gran festival denominado "El Carnaval de Los Tekis" que por quinto año consecutivo se lleva a cabo en nuestra ciudad capital.

Cientos de locales y visitantes arribaron a los enormes predios de la Ciudad Cultural del barrio Alto Padilla para bailar y cantar. La persistente llovizna de la jornada no opacó la colorida celebración y dio marco épico a un encuentro que congregó a una multitud ataviada con los tradicionales gorros carnavalearos que esta vez no solo sirvieron para resguardarse de la espuma y la harina sino también del agua. Además, DJ An Fontan y DJ Treekoo fueron los encargados de amenizar la espera entre número y número y cabe mencionar que este año, se incorporó una carpa con bandas locales y comparsas y otra de música electrónica para que los espectadores cuenten con más alternativas de entretenimiento.

La recargada grilla artística de la noche de apertura comenzó cerca de las 20, así al inicio los presentes disfrutaron actuaciones a cargo de los jujeños Los Shelkas y Maxi Gil. Luego se apoderó del escenario Lit Killah, cantante y freestyler argentino que captó la atención del público joven en el predio con sus fluidas y vertiginosas composiciones de rap. "Si te vas", "Bufón", "Apaga el celular" y "Tan bien" fueron algunos de los temas que interpretó e inclusive improvisó unas estrofas inspiradas en nuestra provincia y contó que fue en Jujuy donde le dieron su primera oportunidad de subir a un escenario.

Después llegó una festiva presentación a cargo de un pelotón de pícaros diablos que invadieron la escena entremezclándose con el público y luciéndose en escena. Y tras el paso de los divertidos personajes llegó el turno de Soledad. La folclorista santafesina fue recibida con entusiasmo por la nutrida concurrencia y la artista se ocupó de repasar una trayectoria colmada de éxitos. "La Gringa", "La zamba de la Candelaria", "Aunque me digas que no", "Carnavalita", "Tren del cielo" y "Cómo te voy a olvidar", fueron algunas de la piezas que entonó haciendo gala de su carisma y conectado plenamente con el público. Y ya entrando en los tramos finales de su actuación sonó "La suavecita", cumbia tradicional colombiana que es parte del exitosísimo repertorio de Los Palmeras y que la "de Arequito" grabó con la agrupación el año pasado.

Más tarde los seguidores del rock presentes tuvieron su recompensa con la impecable actuación de la banda uruguaya No Te Va Gustar que recorrió todos sus hits durante una hora y media. Así se escuchó "Cero a la izquierda", "Al vacío", "A las 9", "Pensar", "Tan lejos", "Clara" y clásicos como "Los Villanos", "Prendido fuego" y "Chau" y los asistentes no se resistieron al alocado pogo en varios tramos del show. Además, Emiliano Brancciari, voz de la banda, anunció en la oportunidad que el grupo retornará a Jujuy el próximo 28 de abril para ofrecer un show en formato acústico en el cine teatro Altos Hornos Zapla de Palpalá. El segmento rockero de la noche culminó con "No te preocupes" para dar lugar a "los embajadores del carnaval jujeño", tal como lo anunció Martín Mendoza, presentador de la velada. Y cerca de las 2 de la mañana llegaron Los Tekis con su show "Opuestos" con el que vienen recorriendo el país desde hace más de un año y que se caracteriza por una renovación estética que en primera instancia se aprecia en su vestuario que deja los colores estridentes de lado para decantar en el blanco y el negro. La presentación del grupo jujeño desató el carnaval en todo el predio festivalero, poniendo a bailar a los presentes, en medio de la lluvia que a esa hora no había cesado aún. Pero el calor y el color de nuestra música norteña apaciguó el descenso de la temperatura en la especial velada y los dueños de casa desplegaron sobre el escenario un show de gran estética visual, que sumó llamaradas de fuego y la explosión de papeles picados sobre el público y que sumó también la potencia de Inpulso Company, compañía integrada por bailarines y percusionistas.

"¿Y qué pasó?", "Lágrimas", "Vienes y Te vas", "Poco a poco", "El humahuaqueño", "Pensando en ti", "Cómo has hecho", "Tierra" y "Hasta el otro carnaval" junto al cantautor Maxi Pardo fueron algunos de los temas que el público coreó y aplaudió con emoción.

El cordobés Ulises Bueno fue el siguiente artista invitado y encendió a la gente con la pasión, la energía y la potencia cuartetera. Interpretó el famoso tema "Intento", "Amante fiel", "Cuando quieras, quiero", entre muchos otros éxitos y cerró con el infaltable "Dale, vieja dale".

El grupo jujeño Coroico se encargó de dar fin a la primera noche festivalera, entre ritmos y cumbias norteñas que sonaron como anticipo de toda lo que se vendrá tras el desentierro del diablo de la alegría en toda la provincia, y con la continuidad del "El Carnaval de Los Tekis", hasta mañana, con actuaciones como las de La Mancha de Rolando, El Chaqueño Palavecino, Damas Gratis, La Cantada, Ahyre, Ciro y los Persas y Los Palmeras.