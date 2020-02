Para la Came podría beneficiar a las pymes

Para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) la circulación de las tarjetas alimentarias podría ayudar a reactivar el consumo y beneficiar a pequeñas pymes. Para ayudar al sector de los pequeños comercios lanzó "Came Pagos", una plataforma transaccional y financiera pensada para las pymes que servirá para el uso de las tarjetas de ese beneficio social.

"Definitivamente esto va a ayudar a reactivar el consumo y a extenderse a los pequeños comercios. El tema del posnet es un problema, muchos comercios no los tienen porque es muy caro y en ese sentido desde Came estamos lanzando un sistema de pagos no bancario que es similar a Mercado Pago, y tiene un costo muchísimo menor", explicó al respecto Pedro Cascales, vocero de Came.

Explicó que para ello no es necesario que el comerciante cuente con un posnet sino que puede utilizar el celular mediante el código QR o con un dispositivo más pequeño y accesible para agregar al celular y pasar la tarjeta. "Eso debería ayudar a concretar las transacciones sobre todo en los pequeños comercios que no pueden pagar el costo mensual que tiene el posnet", precisó.

Recordó que la Came respecto a la tarjeta alimentaria había pedido que se incorporen pequeños comercios y se concretó, y también que haya una proporción de alimentos que se vendan de pequeñas industrias y productores. "La idea es que también reactive la economía de las pymes, no solamente ayude también a los pequeños productores de alimentos, es decir que no sea para los grandes productores que concentran la mayor cantidad de alimentos", precisó.

La aplicación lanzada es una billetera digital para pymes con servicios transaccionales y financieros asociados. Cuando un usuario se dé de alta recibirá una cuenta digital con su respectivo número de CBU que tiene interoperabilidad con cuentas digitales y también con cuentas bancarias tradicionales.

Además tiene disponibles las funciones de pagos con QR, POS móvil y botón de pago web, y con la misma aplicación pretenden disponer también la posibilidad de pagar impuestos y servicios.

Surgió luego de años de constantes reclamos, solicitando reducción de costos bancarios, bajas de tasas de interés y la disposición de servicios financieros que permitan la expansión de la actividad comercial en el país. Con la aplicación Came busca incidir en forma directa en optimizar la operación comercial de las más de 500.000 pymes que representa.

La aplicación llega también en un momento en que el Banco Central de la República Argentina dispuso la baja de tasas de interés, que podría beneficiar el uso de la misma.

Dentro del mapa de productos en disponibilidad en las próximas semanas se encuentran tarjetas prepagas y servicios financieros como adelantos de pago de cupones de tarjetas de crédito, entre otros.

Al ser la primera billetera del país orientada a pymes, los usuarios también tienen la posibilidad de disponer usos de firmas conjuntas y demás servicios específicos para el sector. La Came busca potenciar esta herramientas incorporando sucursales en todo el país.

La tarjeta y los beneficiarios

La tarjeta alimentaria del Plan Argentina contra el Hambre es un beneficio que alcanzará a padres con hijos e hijas de hasta seis años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los tres meses de gestación (que reciben AUH) y personas con discapacidad también con percepción de AUH. El beneficio supone 4 mil pesos que se acreditarán el tercer viernes de cada mes.

Lo que se espera es mejorar la alimentación a los niños de modo que tengan acceso a todo tipo de productos alimenticios de modo que incluya carne, verdura y leche. Otro de los objetivos en la implementación es reactivar la agricultura y el comercio local en todas las provincias.

Por otro lado, la tarjeta alimentaria no es incompatible con otro beneficio, por lo que quienes gocen de otro programa asistencial o plan social no se verán impedidos de recibir la tarjeta. Para acceder a ella tampoco es necesario realizar trámite alguno, y es que Anses se encargará de notificar y entregar las tarjetas, de acuerdo a los beneficiarios que figuren en su base de datos que cobren la Asignación Universal por Hijo con chicos de hasta seis años inclusive; embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social y personas con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad. No obstante, aunque en Jujuy hay alrededor de 90 mil beneficiarios de planes alimentarios, la tarjeta alimentaria de Nación contempla sólo a las familias que tengan a cargo menores de seis años. En Jujuy serían 31.600 las tarjetas.