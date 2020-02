Una breve charla con Abel Pintos tras su presentación

Tras la impecable presentación que ofreció Abel Pintos la noche del sábado en el marco de "El Carnaval de Los Tekis" en la Ciudad Cultural, conversó con muy pocos medios. Durante la charla el artista bahiense destacó el crecimiento del festival organizado por el grupo jujeño, habló se su pasión por la música y mencionó algunos de sus próximos planes y proyectos.

En la Ciudad Cultural Abel Pintos recorrió su repertorio durante un show que fue disfrutado para cerca de 25 mil personas.

¿Cómo viviste este Carnaval de Los Tekis en Jujuy?

Con mucha alegría porque es impresionante lo que crece este encuentro cada año, cuentan con el apoyo del público importantísimo, cada vez mayor, y eso le hace mucho bien a las fiestas nacionales. Esto es una forma de evento nueva. Si bien los carnavales son históricos y tienen muchos años y están muy arraigados en el sentir de todo el pueblo, en las distintas regiones de Argentina, el evento en sí, la concentración de la gente, y poder brindarle a las personas muchas formas de disfrutar el carnaval y de vivirlo, es relativamente nuevo y ha crecido mucho. Es un movimiento popular muy grande, pero está todo hecho con un nivel de profesionalismo enorme, entonces es un disfrute absoluto venir y dar conciertos aquí. Estoy supercontento de estar un año más acompañando a los chicos (Los Tekis) y dándoles las gracias por invitarme.

Se te vio muy emocionado ....

Seguro, todo es muy emocionante. Hay una energía fuerte porque hay mucha gente siendo feliz.

¿Qué nos querés decir con una de tus últimas canciones, "¿Quiero can tar", cuando ya todos sabemos de tu pasión y a esta altura de tu carrera?

El año pasado me detuve un par de meses de gira para poder descansar en primer lugar, porque hacía mucho tiempo que venía trabajando mucho, y en segundo lugar para poder empezar a trabajar mi disco nuevo. En esos meses que tuve de "no gira", viajé por muchos países a componer canciones con colegas a los que respeto y quiero mucho desde hace tiempo y con los que tenía ganas de trabajar. Fue una experiencia buenísima, fueron como cuatro meses que disfruté mucho, y que fueron muy creativos, pero no eran meses de conciertos, y empecé a darme cuenta que después de veinticinco años de hacer música, cantar, y dar un recital y estar en contacto con el público, poder compartir todo lo que me pasa a través de cada canción, sigue siendo lo que me mueve a seguir haciendo esto, más allá de las ambiciones artísticas que son reales y que existen, por las que uno trabaja día a día. Al final, cuando llegaba la noche, me costaba dormir porque faltaba el concierto. Entonces, una mañana desperté y escribí parte de la canción "Quiero cantar" que de lo único que habla es de lo neurótico que puedo llegar a ponerme cuando no hago conciertos.

En esos días me encontraba con Jean Marco, un amigo peruano, ídolo de la música de su país, cantautor enorme, y nos juntamos a escribir. El tenía una música, y yo le conté esta idea que estaba rondando en mi cabeza, y lo que me estaba pasando a mí por esos días, y la letra se resolvió en muy poco tiempo, quince o veinte minutos, porque estaba todo bastante dicho.

¿Cuáles son tus próximos pasos?

En marzo seguir con la gira, entre marzo y mayo resolver el disco, que va a tener muchas colaboraciones sobre todo en las coautorías. Se va a editar en mayo, y luego vendrá la gira promocional por Argentina y muchos países que le están abriendo las puertas a mi música.

La gira comenzará en el mes de agosto. Luego vamos a parar hasta diciembre, seguirán los festivales del año que viene y luego en 2021, se viene gira por España, México, Estados Unidos.