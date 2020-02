Disney-Pixar presentará a su primer personaje gay en la película “Onward”

Disney-Pixar está en busca de la inclusión y es que está a punto de mostrar en la película Onward a su primer personaje gay, cuya voz estará a cargo de la actriz abiertamente lesbiana Lena Waithe.

La Oficial Spector es una policía de Cyclops que tendrá una participación destacada en la cinta que se estrenará el próximo 6 de marzo del 2020 y cuyos personajes principales tienen las voces de los actores Tom Holland y Chris Pratt.

Aunque Spector aparece tan sólo en una escena, sí da un panorama general de lo que es su vida al lado de su pareja y hasta ayuda con el arco emocional de la historia, ya que en un momento clave de la trama se relaciona con otro personaje para explicar su realidad.

Su momento llega cuando uno de los agentes se queja del comportamiento de los hijos de su novia y de lo complicado que es encajar en una familia, a lo que Spector responde: “La hija de mi novia me hizo arrancarme el pelo”.

De acuerdo con Yahoo Entertainment, esta breve aparición de la Oficial Spector le ayuda a los protagonistas de la cinta a comprender la problemática de su vida.

La productora Kori Rae explicó al mismo portal informativo que la escena en la que la Oficial Spector habla de su novia “simplemente sucedió”.

"La escena, cuando la escribimos, fue un poco apropiada y abre un poco el mundo, y eso es lo que queríamos", añadió para el mismo sitio de noticias.

El director de la cinta infantil, Dan Scanlon, mencionó que la visión que plasmaron en la película es parte del mundo actual.

“Es un mundo de fantasía moderno y queremos representar al mundo moderno”, declaró.

Aunque la participación del Oficial Spector es breve, sí es un gran avance para Disney-Pixar en temas de inclusión.

Esta cinta fue presentada el viernes en la Berlinale, y con ésta Disney-Pixar busca conquistar nuevos terrenos, enfocándose en mundos llenos de magia y seres maravillosos, alejándose de sus ya clásicos como Toy Story o las historias de princesas.

Onward, o Adelante, es una historia sobre magia que permitirá a dos hermanos elfos ver al padre que no han conocido, sólo por 24 horas.

Unicornios, gnomos, sirenas y elfos, pero como parte de un entorno absolutamente urbano, son solo algunas de las criaturas mágicas que aparecen en la imaginativa narración.

La película se centra en dos hermanos elfos, que cuentan con las voces de Holland y Pratt y quienes descubren la increíble manera de pasar 24 horas junto a su ya fallecido padre.

Pero el conjuro no sale todo lo bien que esperaban, por lo que a partir de entonces los dos hermanos se adentrarán en una aventura llena de locuras y diversión.

Es la cinta 22 del estudio de animación y será estrenada en Estados Unidos el próximo 6 de marzo. Además es la nueva gran apuesta, después de los éxitos obtenidos con Toy Story 4, que le valió un Oscar a principios de febrero.

Pixar, toda una referencia y guía dentro del cine animado, estrenará en junio otra cinta titulada Soul.

Pionera en mostrar las posibilidades artísticas del cine digital de animación, Toy Story (1995) abrió una saga tan divertida como emotiva para adultos y pequeños e inauguró el reinado de Pixar, una compañía que después dio a luz a otras maravillas como Monsters, Inc. (2001), Finding Nemo (2003), Ratatouille (2007), Up (2009), Inside Out (2015) o Coco (2017).

FUENTE: INFOBAE - EFE