Destacada labor para informar a la sociedad

Por Luis Caraballo

La comprensión, aceptación e inclusión de las personas con capacidades diferentes es un tema que viene trabajándose constantemente por el sostenimiento de ciertos prejuicios o desconocimiento que se tiene en temas de salud. El síndrome de Asperger es uno de ellos. Pero la destacada labor que realiza la Asociación Asperger Jujuy a la sociedad es una tarea que se valora desde el ámbito comunicacional.

Especialistas resaltaron que este síndrome es un trastorno que tiene sus dificultades. En su diagnóstico médico se indica que las personas tienen problemas de comunicación e interacción con otros. Los indicios que pueden llevar a una evaluación son tres. La interacción con otra persona (expresividades de la postura, el rostro), si aparecen movimientos repetitivos y constantes que generalmente se dan en los brazos.

Esa quinesia, que se refleja también en las manos, es una descarga tónica emocional y afectiva. Y otra de sus características es mediante el lenguaje, por la dificultad en la construcción del mismo que se da por una ecolalia (perturbación en el habla) repitiendo la última palabra en la construcción de las oraciones.

La presidenta de la Asociación Asperger Jujuy, Patricia Sandoval, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, indicó que "somos un grupo de padres que se formó en el 2015. Somos de San Pedro, pero la Asociación Asperger engloba a toda la provincia, porque debido a la falta de información y de recursos para poder tener un diagnóstico, nos unimos padres de Libertador, de San Salvador, de Yuto, de diferentes lugares de la provincia", dijo.

"Desde el 2015 que venimos trabajando por la concientización. Por ejemplo, entrega de folletos en la plaza, ahora en el Carnaval de San Pedro salimos en el corso entregando folletos y así llegaron muchos papás que veían características o actitudes en sus hijos que no sabían qué eran. Con el papel que le entregamos pudieron saber qué condición tenía", añadió Sandoval.

Una de las cuestiones que se debe tener en consideración, al momento de hablar con personas diagnosticadas con Asperger, es el sentido que se da en el diálogo. Comprender bromas o insultos que se dan en el ámbito social, no lo pueden hacer estas personas. Los ruidos fuertes también les molestan y son muy sensibles a un llamado de atención con tono agresivo, hasta de la propia familia.

"Hay una discriminación por los prejuicios que se les da por el desconocimiento. Les dicen "malcriados", "tienen pánico a la sociedad" o "caprichosos" y tienden a realizar un psicoanálisis. En las escuelas indican cómo que "no aprende" y no es que no aprende, sino cómo se le enseña. Pero el comportamiento de ellos se trabaja diariamente. Hay algunos profesionales, inclusive, que no están informados del tema", resaltó.

Destacan el aprendizaje

Una de las principales tareas que deben realizar padres y familiares al momento de tener el diagnóstico oficial y que indica que una persona tiene síndrome de Asperger, es incentivarla a que crezca en torno a lo que a ella le genera mayor interés. El “sí podés” es la principal herramienta que los ayuda a seguir adelante en su vida.

El psicomotricista David Burzac, consultado por este matutino, mencionó que “generalmente las personas que tienen Síndrome de Asperger tienen un valor agregado a su ser, que es un coeficiente intelectual que supera a la condición de una persona "neurotípica’. Prácticamente en lo que es aprendizaje, son muy veloces y tienden a adquirir habilidades lingüísticas, comunicativas y de comprender mucho más que un "neurotípico’”, dijo.

“En el ámbito educativo, generalmente los niños, son especialistas en diferentes temas de acuerdo a su interés, a su centro de interés. Lo profundizan, lo investigan y avanzan mucho. Se requiere un apoyo a la inclusión social para poder comprender y entender el mundo social que está cargado de significados y símbolos sociales”, añadió el profesional.

Difícil relacionarse

Todos los 18 de febrero se recuerda el Día Internacional del Síndrome de Asperger. La principal actividad que se realiza es brindar información a la sociedad en general sobre qué es este trastorno.

En términos médicos, está considerado dentro de la evaluación TEA (Trastorno del Espectro Autista) sin discapacidad intelectual asociada, y la única dificultad que se les asocia a estas personas es que tienen el cuadro, es la dificultad en su relación con los demás. El nivel intelectual que tienen las personas diagnosticadas está centrado en una rama del saber que adoptan ellas mismas, como puede ser matemática, ciencias naturales, sociales, disciplinas deportivas, arte, entre otras.

Siempre se les recomienda a los padres y familiares incentivar ese saber para su crecimiento e independencia.