El Chaqueño, Damas Gratis y Kapanga, una fiesta

Con estilos distintos hicieron que el público disfrutara de una velada increíble. El tiempo acompañó.Esta vez no llovió. Se logró un combo superpoderoso elegido por Los Tekis para la tercera noche que mantuvo el nivel.

Una noche de Carnaval a todo ritmo.

Espléndida, por donde se la mire. Con una propuesta sumamente interesante, que pocos festivales del país lograrían conseguir; reunir a tres consagrados de la cartelera nacional y con estilos distintos.

El Chaqueño, Damas Gratis y Kapanga fueron los elegidos. Un combo superpoderoso elegido por Los Tekis para la tercera noche del festival, que lejos de achicarse luego del sublime recital de Abel Pintos, logró su cometido; llevar alegría a todo el público.

Previo a ese momento, los fanáticos del rock nacional disfrutaron de un reencuentro muy especial.

Fue en el momento que apareció en el escenario Manuel Quieto, líder de La Mancha Rolando. Interpretó sus éxitos y hasta una versión de "Lamento Boliviano", tema popularizado por Los Enanitos Verdes. Y recibió de parte pueblo jujeño el cariño y calidez de siempre.

Manuel agradeció la invitación de Los Tekis, cuando juntos interpretaron "Arde La Ciudad", durante la presentación del conjunto jujeño.

Lo que vino después fue aún mejor, 90 minutos increíbles de folclore nacional en la voz del querido Chaqueño Palavecino. Venía de cantar en Cafayate (Salta) y nadie lo notó cansado.

Al contrario, extendió su show más de lo previsto haciendo un recorrido por toda su carrera musical con temas como "La Taleñita", "Que olvides tú", "Zamba del Pañuelo", "La Villerita", y "Jujeñita"

Tuvo tiempo de interactuar con el público, de recordar que conoce Jujuy también como Salta, que recorrió durante algunos años barrios de nuestra ciudad como San Pedrito, Azopardo, Mariano Moreno y Alto La Viña, siempre con gratos recuerdos. Al final interpretó "La Ley y la Trampa" y "Amor Salvaje" y el carnavalito "El Quebradeño", junto a Mauro Coleti de Los Tekis.

Luego fue el turno de Los Tekis. Los anfitriones de la noche mostraron toda su energía con una puesta en escena donde el Carnaval siempre estuvo presente. La estética de su espectáculo "Opuestos" y la potencia de "Impulso Company" para suman un sonido distinto a cada a tema musical. Sonaron durante su show "No somos nada", "Te pido en Agosto" y "Tierra Mía", entre otros temas. Como invitados estuvieron el "Mono" de Kapanga, el standapero Agustín "Rada" Aristarán, quien interpretó "El Dolor", Valentina Moisés, Néstor de La Cantada y Manuel Quieto de La Mancha de Rolando.

Damas Gratis y Kapanga

El final de la velada fue a puro ritmo con las presentaciones de Damas Gratis y Kapanga. La banda liderada por Pablo Lescano, fiel a su estilo, logró que el público bailara sin parar al compás de la cumbia villera.

"No te creas tan importante", "Muero de Amor" y "Me vas a extrañar" junto a los clásicos "El Humo de Fasitos" y "La Danza de Lo Mirlos", fueron algunos temas del variado repertorio que Lescano ofreció al público. A ello le sumó su desenfado y humor, y la participación de la gente que en una marea de celulares prendidos mostró su incondicional apoyo. La clásica arenga "una más y no podemos más" se sintió varias veces, lo que extendió el show previsto.

Solo un respiro duró la espera y con la adrenalina al máximo apareció Kapanga.

Agradecidos por la invitación realizada por Los Tekis, aceptaron el desafío de presentarse por primera vez en este festival. A puro rock, con temas como "El Mono Relojero" y "Ramón" a la cabeza y las locuras del "Mono" en el escenario, cerraron una velada increíble en el inicio del Carnaval.

Certificación de cupo femenino

Este viernes, el “Carnaval de Los Tekis” recibió la certificación que otorga el Instituto Nacional de la Música (Inamu) por cumplir con la Ley de Cupo Femenino en eventos musicales, que establece un mínimo de 30 por ciento de mujeres solistas y/o agrupaciones musicales mixtas en los eventos que convoquen a más de tres agrupaciones musicales. “Esto es un gran orgullo para nosotros porque armamos una grilla con mucha antelación sin actuar presionados por una norma que nos diga el talento que tiene la mujer. No nos hizo falta porque naturalmente armamos una grilla auténtica y de enormes profesionales que dieron muestra de su talento en la primera noche”, expresó Juanjo Pestoni, integrante de Los Tekis.