Purmamarca vibró con un nuevo Carnaval a Caballo

Recordando la celebración de los ancestros purmamarqueños, el pueblo del cerro de Siete Colores vivió a pleno la 9º edición del Carnaval a Caballo, sin el desentierro del diablito, pero sí con la alegría y el espíritu carnavalero de toda la gente que cantó y bailó durante toda la tarde al ritmo de la música de Memo Vilte y otros artistas destacados.

"Memo Vilte es un soñador y un luchador, él quiere impulsar aún más Purmamarca y tradiciones como estas", dijo Rivarola.

Esta iniciativa de volver a los festejos carnestolendos de antaño fue del cantor purmamarqueño, quien impulsó volver a celebrar el Carnaval como lo hacían los abuelos, llegando a caballo desde los distintos parajes cercanos para atrancar los animales en el patio de las casas y compartir las coplas y la chicha junto a los familiares y amigos.

De la misma manera, Vilte recibió a los gauchos purmamarqueños y a invitados especiales, como el diputado provincial Rubén Rivarola y su familia, en su casa ubicada detrás de la iglesia Santa Rosa de Lima. Allí bajo la sombra de los árboles dejaron descansar a los caballos para saludarse y cantar versos de coplas.

Luego se encontraron en un cálido abrazo gauchesco ante los imponentes paisajes de Los Colorados para bajar hacia la plaza 9 de Julio, donde numerosas personas esperaban ansiosas para recibirlos.

Poco después de las 13 hicieron su entrada por calle Belgrano, mientras las banderas celestes y blancas se conjugaban en el aire con la nieve, el talco y el papel picado, que lanzaba el público aplaudiendo y gritando junto a los locutores "Lokillo" Moreno y Chacho Condorí Que viva el Carnaval a Caballo!

Ante el entusiasmo de la gente, los gauchos de "El Orejano", "El Antigal" y la Agrupación "Rubén Rivarola", encabezados por Memo Vilte, dieron tres vueltas a la plaza y pararon frente al escenario para sacar las cajas y entonar varias coplitas. Tras cantar bajaron de los caballos y sacaron de las alforjas los atados de albahaca para repartir a cada persona, perfumando aún más el ambiente.

Sobre el escenario, con el fondo de los cerros de Siete Colores, el anatero Rafael Arjona y Valentín Tolaba no paraban de tocar hasta dar paso a Memo Vilte, quien hizo vibrar a todos los presentes arrancando su repertorio con unos de sus más grandes éxitos, "Señor Carnaval".

Una multitud cantó y bailó con sus temas como "Mátame", un adelanto de su nuevo videoclip, otras canciones como "Chacarera del Rancho", "Gaucho Jujeño", "El Humahuaqueño", "El Quebradeño", "Chacarera Coplas para mi padre", y como no podían faltar los tradicionales carnavalitos.

Durante toda la tarde se sumó más gente para presenciar un espectáculo singular junto a otros grupos y artistas como Los Yungas, Barracanes, Tero Ponce, Carozo Monje, Los Shelkas, Los Diablitos Puneños, Mónica Pacheco, Ballet "Ecos de Luz", Delegación Salta, Delegación Santiago del Estero, Claudio Abraham, Caporales Gran Realeza y Los Más Taquilleros. También cerca de las 17.30 en la segunda actuación de Memo Vilte, acompañaron los integrantes de la comparsa "Los Chala Chala" y copleras de Humahuaca.

Al comentar cómo surgió esta iniciativa, Memo Vilte dijo: "Empecé entrevistando a nuestros abuelos como la señora Nene Chávez, don Pepe Méndez, personas que nos dejaron físicamente pero nos dejaron sus enseñanzas. Ellos me contaban que en épocas de antaño no existía la figura del diablito en la Quebrada, sino que los purmamarqueños celebraban el Carnaval llegando con sus caballos. Una anécdota que me contaron es que ellos se subían al porito y pasaban los caballos a todo galope y entraban al patio de tierra de las casas, llevando alegría y chicha para compartir. La alegría es fundamental en Carnaval, por eso mi disco se llama "Señor Carnaval", para desear a la gente este espíritu".

Así también expresó que "esto es un homenaje para los abuelos y para mi padre que cumplió 80 años. Agradezco a todo el pueblo de Purmamarca, a mi familia por ayudarme, al diputado provincial Rubén Rivarola y al comisionado Oscar Tolaba".

Apoyar la cultura provincial

El diputado provincial Rubén Rivarola, quien acompañó a Memo Vilte desfilando junto a su caballo y luciendo el tradicional traje gaucho de color blanco, sostuvo que "la cultura de nuestra provincia es tan linda que tenemos que apoyarla y hacerla conocer. Tuve la posibilidad de conversar con turistas y no pueden creer lo que están viviendo, están muy felices y nos dicen que no vivieron nunca el Carnaval de esta manera, con los caballos, como se vivía antes. Ojalá podamos estar también el año que viene con más gauchos que quieran venir", señaló, agregando estar muy feliz por participar junto a su hijo, nieta y nuera.