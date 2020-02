Restaurantes y artesanos, con dispares posturas

La opinión de los artesanos y propietarios de restaurantes de la capital provincial está dividida a la hora de hablar del impacto económico que existe con la llegada de miles de turistas a la provincia. Algunos mencionaron que no repuntaron las ventas como ellos esperaban, aunque hubo otros que dijeron que ellos notaron una mejora con respecto al año pasado.

Tras un relevamiento realizado ayer en una cafetería y restaurante ubicado sobre calle Alvear, el propietario Felipe Luna observó que durante los últimos días hubo bastante movimiento turístico, "a comparación de una semana atrás la venta subió hasta un 20%", sostuvo al agregar que los clientes empezaron a llegar días previos al Carnaval.

Apuntó así que el movimiento se mantiene y llegada a la noche, luego de que finaliza el festival de Los Tekis, algunos turistas y clientes se dirigen hacia el lugar.

Por su parte, Mónica Sánchez, propietaria de un restaurante ubicado en la misma calle, apuntó que durante esta temporada se incrementó "un poco" la venta. "He recibido clientes de Chile, Bolivia, Brasil y de provincias como Salta, Tucumán y Buenos Aires", dijo al agregar que, a comparación del año pasado, los precios de los platos aumentaron hasta un 40%.

Esperan mayor movimiento

En el Paseo de Los Artesanos ubicado sobre la avenida Urquiza de la capital, se encontraba la vendedora Carmen Párraga quien trabaja en el rubro hace más de veinte años. Indicó que aún espera que haya mayor movimiento de turistas para poder generar mayores ventas. "Las personas suelen elegir algunos elementos pequeños, otros utensillos para cocinas, platitos, ollas y algunos recuerdos", resaltó.

En tanto que para la artesana Damiana Molla, esta temporada no fue del todo favorable, debido a que notó poco movimiento de turistas y algunos clientes escatiman en gastos.

No bajar precios para vender

Mientras que por su parte el emprendedor Damián Párraga apuntó que la venta se mantiene. "Últimamente se acercaron varios turistas que sacan fotos, vuelven y compran algunos elementos. Los productos que suelen venderse son cazuelas, ollas con tapas".

Consultado sobre si hubo remarcación de precios en sus elaboraciones, analizó que por el momento mantienen los valores debido a que "si subimos el precio no tendremos buenas ventas", cerró.

Las opiniones de turistas

He venido a la provincia de Jujuy motivado por el “Carnaval de Los Tekis”. Todavía no tuve la oportunidad de recorrer algunos lugares del norte porque he venido con un grupo de amigos exclusivamente al festival. Lo poco que conocí de la provincia me encantó, la gente es muy cálida.

-

Es la segunda vez que visito la provincia de Jujuy. Primero vine porque me llamó la atención el Carnaval y después para conocer los hermosos paisajes. Pude ir a conocer las Salinas Grandes, Purmamarca, y este año Tilcara. Tanto la comida como las artesanías se ofrecen a precio muy accesible.

Desde hace seis años que no visitaba la provincia. La última vez visité Humahuaca, Tilcara y Purmamarca pero no la capital. Recuerdo que había venido para Carnaval y me encantó. Lamentablemente ahora hemos llegado sin haber reservado antes alojamiento, varios lugares están llenos.

Es la primera vez que vengo a la provincia de Jujuy con mis amigas, asistimos al “Carnaval de Los Tekis” para poder estar en el recital de Abel Pintos, lo seguimos desde hace mucho tiempo. Me encantó la provincia, conocí el Hornocal, Humahuaca y otros lugares. También comimos muy bien.

Me encanta mucho la gente de la provincia de Jujuy, interactuar con ellos, conocer sus costumbres más allá de que con Tucumán somos una provincia muy cercana y tenemos diferencias en algunas costumbres y tradiciones. Pero más allá de eso, es importante para mí vivir esa experiencia.