Situación comercial en Tilcara: beneficiados y damnificado

El fin de semana de Carnaval, que como toda fecha turísticamente fuerte se espera con ansiedad por parte de los comerciantes, tuvo resultados dispares en la localidad quebradeña. Los más beneficiados por la temporada manifestaron ser los restaurants, sobre todos aquellos más económicos que, en algunos casos, según dijeron, duplicaron prácticamente las ventas.

No fue la misma la situación de los mercaditos y carnicerías. Los primeros nos hablaron de una importante merma en las ventas, sobre todo en el primer día del feriado, con un repunte que, de todas maneras, no llegó a la media de sus ventas diarias. Las carnicerías no mostraban tener muchos compradores cerca de la hora del mediodía.

Paralelamente se vio un importante incremento de las ventas informales, sobre todo en rubros como comida, kits carnavaleros y el hielo. En lo que hace a los tradicionales puestos de artesanías de la plaza, la situación fue más compleja. Consultados varios de ellos, señalaron que el sábado prácticamente no tuvieron ventas, por lo que reclamaron ante el municipio considerando que esa baja tuvo que ver con la prohibición de entrada de vehículos a la localidad.

Los reclamos que hicieron conocer tienen que ver con que "esa medida beneficia únicamente a los hoteleros", y que "los turistas seguían de largo a Humahuaca". El sábado a la noche, afirmaron, cuando el desentierro del Carnaval llenaba las calles, cortaron el puente reclamando el libre ingreso, cosa que comenzó a producirse en la noche. Esta medida, manifestaron varios de los consultados, alzó en algo las ventas.

Sin embargo, los comerciantes de la plaza hicieron saber que el domingo por la tarde les fue cortada la luz y no así el alumbrado público, hecho que se les hizo saber que tenía que ver con sobrecargas. Eso provocó que tuvieran que cerrar temprano. Ayer al mediodía aún no se había reestablecido el servicio.

Los puesteros de la plaza explicaron que sobre el lunes y martes de Carnaval, cuando los turistas comienzan a regresar a sus lugares de origen, es que se producen las mayores ventas porque quienes vienen a festejar suelen comprar recuerdos. Algunos dijeron que confían en ese último envión para levantar sus ingresos.