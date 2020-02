Qué tiene que pasar para que River sea campeón el próximo fin de semana

Quince años de la muerte de Pappo, la primera guitarra del rock argentino

En un accidente de tránsito mientras conducía su moto por una ruta cercana a la localidad bonaerense de Luján, murió el músico que creó todo un estilo ligado al blues y al rock pesado.

Ya sea en su fugaz paso por bandas como Los Abuelos de la Nada en su primera versión, el grupo beat Conexión N°5 o Los Gatos; como luego en sus propios proyectos como Pappo's Blues, Aeroblues y Riff; Norberto Napolitano, tal su nombre de nacimiento, dejó una huella inconfundible, tanto por su destreza ante las seis cuerdas como por su personal sonido.



Su aporte en "Rock de la mujer perdida", de Los Gatos; clásicos de Pappo's Blues como "El tren de las 16", "El hombre suburbano", "Desconfío" o "El viejo", entre otros; y "No detenga su motor", "Macadam 3,2,1,0" o "Ruedas de metal", de Riff, son algunas de las piezas que dan cuenta de ello.

Admirador de clásicos guitarristas de blues, El Carpo, como también se lo conocía, encontró la síntesis de sus aspiraciones musicales cuando escuchó a Eric Clapton y, con el paso de los años, luego de algunos viajes, sumó elementos del rock pesado de bandas como Motorhead, que terminaron de definir su personalidad artística.



"Un coloso. Alguien totalmente irreemplazable. Sus rítmicas y sus solos son inigualables", lo definió Vitico, su amigo y uno de sus grandes socios musicales, en diálogo con Télam.

Claudio Gabis, su colega en eso de tocar blues en la Argentina cuando aún no había nada, no dudó en calificarlo, ante la consulta de Télam, como el mejor exponente del género en la Argentina y como "el tipo con más técnica y conocimiento de ese lenguaje".

"¿Cuántos guitarristas argentinos fueron invitados por B.B. King a compartir un escenario en el Madison Square Garden de Nueva York? B.B. King no necesitaba de nadie, era una figura, y lo invitó. Pappo podía tocar con cualquier instrumento y siempre iba a sonar a él. Eran sus dedos y su magia musical. Eso es muy difícil", avaló, por su parte, Machi Rufino, bajista que integró Pappo's Blues y grabó el disco "Volumen 3", considerado uno de los mejores de esa saga.



Boca ganó en la Bombonera, otra vez con contundencia, sobre Godoy Cruz. Por un ratito alcanzó la línea de River, que no sintió la presión y logró un sólido triunfo sobre Estudiantes en La Plata para mantenerse como único. Los tres puntos siguen siendo la distancia entre los dos aspirantes a la corona de la Superliga. Pero ahora quedan dos fechas. Y este sábado, con una combinación de resultados, Marcelo Gallardo​ se puede dar el gusto de ganar su primer título liguero.

La matemática no falla. River se quedará con la vuelta olímpica si suma cuatro puntos sobre seis, sin depender de nada ni de nadie. Y ganando tres se asegura un desempate si es que Boca saca los seis puntos que le quedan por delante.



El Millonario, incluso, puede dar la vuelta el sábado contra Defensa y Justicia en el Monumental. Eso sucederá si el viernes a la noche Boca no le gana a Colón​ en Santa Fe y después River vence a al equipo de Hernán Crespo; o si los de Russo pierden y los muchachos del Muñeco suman algún punto.

En caso de que Boca gane en Santa Fe, le trasladará la presión a River y la definición se estirará hasta la última fecha. Ocurrirá justo después del debut de ambos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Xeneize deberán viajar Venezuela para jugar contra Caracas FC y el Millonario tendrá que ir hasta la altura de Quito para medirse contra Liga Deportiva Universitaria.



Lo que le falta a River ​​(45 PTS) ​

Fecha 22: River - Defensa y Justicia. Sábado 29 a las 19:40.

Fecha 23: Atlético Tucumán - River (día y horario a confirmar).

Lo que le falta a Boca ​​(42 PTS)

Fecha 22: Colón - Boca. Viernes 28 a las 21:10.

Fecha 23: Boca - Gimnasia (día y horario a confirmar).

La calculadora

Si River saca 4 o 6 puntos, será campeón.

Si River saca 3 (un triunfo y una derrota), habrá desempate en caso de que Boca sume dos triunfos.

Si River saca 2 (dos empates), no habría desempate posible y Boca es campeón con 6. Si no, el Millonario levantará el trofeo.

Si River saca 1, Boca lo iguala con 4 (un triunfo y un empate) y habría final. Si los de Russo ganan los 6, entonces el Xeneize sería el campeón.

Si River no suma puntos (dos derrotas), Boca fuerza un desempate con 3 o es campeón con 4 o 6.