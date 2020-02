A 28 años y 2 meses de su estreno, el sábado permitirá de circular el boleto de 5 pesos y de esa manera la imagen del general José de San Martín volverá a estar ausente Entonces de 78 años de presencia ininterrumpida en los sucesivos signos monetarios argentinos.

Al idéntico que un testigo involuntario de cómo se se dirigió desvalorizando el dinero de circulación legal que tuvo el país A partir de 1881 (peso moneda nacional, peso ley 18.188, peso argentino, austral y el actual, convertible hasta enero de 2002), San Martín estuvo presente en por lo menos cuarenta billetes y nueve monedas.

Jovencito, maduro o bien anciano, A veces montado acerca de su caballo blanco en los reversos, con denominaciones que oscilaron entre los 5 centavos y el millón de pesos, San Martín compartió la numismática local con personajes ilustres que todavía siguen presentes en los billetes y otros que pasaron al olvido.



Aun con extranjeros que jamás pisaron el suelo argentino, De este modo tal como Simón Bolívar, George Washington, Benjamin Franklin, William Penn o bien Irineu Evangelista de Sousa, Barón de Mauá. Y, mal que les A pesar de los detractores de ballenas y yaguaretés de los billetes de esta temporada, También debió coexistir con perros, toros, vacas, ovejas, caballos, llamas, ñandúes y hasta un canguro. Riesgos que se corrían al mandar a imprimir los billetes a otros países que confundían a las Provincias Unidas con Australia.

Del mismo modo que La mayor una parte de los precedentes, el pase a mejor vida del billete verde de cinco pesos refleja el constante deterioro del valor real de la divisa argentina A través de décadas. Nacido el 1° de enero de 1992, Desde su inicio y por 10 años se dirigió equivalente a 5 dólares estadounidenses, hasta el instante en que el 6 de enero de 2002 la ley de Emergencia Pública derogó los artículos de la ley de Convertibilidad que establecía la relación 1 a 1 entre los pesos en circulación y los dólares de las reservas internacionales.

Su devaluación Desde luego no tuvo interrupciones y El jornada de hoy, Según las distintas versiones de dólares, su valor oscila entre 6 y 8 centavos de la divisa estadounidense. Nada para alarmarse si se tiene presente que en los 100 años transcurridos entre febrero de 1920 y la actualidad el moneda norteamericana medido en pesos incrementó 360,5 billones de veces.



El primer boleto del que se tiene noticias con la imagen de San Martín data de 1866, dieciséis años Posteriormente de su fallecimiento. Era la prehistoria monetaria, quince años Ya antes de la unificación ordenada por el presidente Julio Roca en el peso divisa nacional, y en ella coexistían billetes y monedas de diversa procedencia, incluso del exterior, Del mismo modo que reflejo inevitable de la economía de un país que intentaba organizarse Al igual que podía.

Es por ello que a muchos billetes que circularon entre 1826 y 1881 se los avanzó a denominar “pesos plata boliviana”, pues Pero eran emitidos por bancos y gobiernos provinciales, contaban con el apoyo metálico del país vecino. De esta forma fue El inicio de San Martín en la numismática argentina, en un Sólo boleto de 1 peso con respaldo de plata boliviana, emitido por el Banco de Londres y Río de el dinero, Sin embargo estuviera en Rosario, a orillas del Paraná.

De la misma forma de 1866 y emitido por exactamente el mismo banco información un extraño billete de 8 pesos fuertes, con un San Martín anciano que nunca se repitió en la iconografía patria.



Tres años acto seguido, en 1869, el Banco de la GBA imprimió su 1er billete con San Martín, por un valor de 500 pesos fuertes.

El ingreso de San Martín al peso moneda nacional, el primero de los signos monetarios de curso legal en todo el territorio argentino, sucedió en 1883, un par de años Después de la creación de la unidad monetaria que regiría por 88 años.

A partir de la perspectiva actual, en la que la figura de San Martín es sin discusión la primera en la galería de próceres, puede parecer extraño la poca relevancia que se le adjudicó a la hora de fijar para la historia los íconos que representarían a la Argentina en su divisa.



En una práctica que no tuvo reiteraciones, los primeros billetes de los pesos moneda nacional no llevaban la imagen de un personaje Sino más bien que de dos. Viajó De este modo que San Martín compartió el anverso de los primeros billetes de 500 pesos oro con Manuel Belgrano en dos versiones: en una había en el reverso una alegoría de una esposa con la bandera argentina y en el otro un gaucho con caballos.

Los otros billetes de la serie contaban en sus anversos duetos de personajes que, con la excepción de Bernardino Rivadavia y Bartolomé Mitre, nunca volvieron a ilustrar un billete: Luis Argerich (hijo de Cosme), Martín Rodríguez, Manuel Pinto, Adolfo Alsina, Florencio Varela, Juan Lavalle, José María Paz, Juan Antonio Álvarez de Arenales, Juan Gregorio de Las Heras, Cornelio Saavedra, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear, Guillermo Brown, Dalmacio Vélez Sarsfield, Mariano Moreno y Martín García.

Y en lo que, al parecer, no generó ningún escándalo ni reclama, hubo cinco billetes con la imagen de políticos que estaban en actividad (el mencionado Mitre, Domingo Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca) y uno que, También, era el mismísimo 1er magistrado de la Nación en ejercicio de sus funciones (Miguel Juárez Celman).



Todos esos billetes acudieron emitidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires No obstante, A pesar de la unificación monetaria, todavía subsistía la posibilidad de Múltiples bancos emisores. El 1er boleto de pesos moneda nacional con San Martín Sólo, sin compartir cartel con otro prócer, correspondió al Banco Nacional, se dirigió contemporáneo al anterior y De exactamente la misma manera que este era de 500 pesos oro. Asimismo tuvo dos versiones con distintos reversos. En un lo ilustraba una esposa y en el otro un explorador con aborígenes, una opción políticamente inapropiada a los ojos del siglo XXI.

Desde 1888, A lo largo de la ley de bancos nacionales garantidos se autorizó la emisión de pesos m/n a la entidad financiera que realizada un depósito en oro en el Tesoro Nacional. Allá estuvo San Martín en el anverso del boleto de 1.000 pesos.

En 1899 arrancó un impasse de 43 años en los cuales San Martín y todos y cada uno de los otros próceres dejaron de figurar en los billetes. Hasta 1935, todos y cada uno de los billetes, Desde el de 50 centavos hasta el de 1.000 pesos, contaron en su anverso con la llamada “efigie del Progreso”, en una especie de anticipo para laudar en la gresca que más de un siglo a continuación divide a los partidarios de ilustrarlos con próceres o con representantes de la fauna autóctona.



Con la creación del Banco Central en 1935, el control de la emisión pasa a sus manos y la responsabilidad de la impresión a las de la Casa de la Divisa. Por siete años, se repitieron los diseños precedentes, hasta la fecha en que en 1942 San Martín regresa a los billetes para continuar de manera ininterrumpida hasta el presente.

El tiempo transcurrido A partir de las primeras notas impresas en el siglo XIX fue determinante para que el Libertador retornara con nuevos bríos. La historiografía oficial ya lo había encumbrado al liderazgo indiscutido y esa visión quedó plasmada en la inédita serie de billetes. A tal punto que A lo largo de 27 años su presencia monopolizó los anversos de todas y cada una de las denominaciones del peso divisa nacional. Tanto el de 5 pesos, que el ingenio popular pasó a llamar “cocinero” (“cocin” es cinco “al vesre”), Tal y como la “fragata” de 1.000 (por la ilustración de la Fragata Sarmiento en el reverso), que Por su parte se popularizó en el “tengo un billete de mil/sábado” que Los Naúfragos popularizaron en “Otra vez en la vía”.

Asimismo, en la conmemoración del centenario de su fallecimiento, en 1950 se acuñaron monedas de 5, 10, 20 y 50 centavos, primero de una aleación de cobre y níquel Y después de acero revestido con níquel. Los homenajes se reiteraron con otras monedas conmemorativas en 1978, por el bicentenario de su nacimiento, y en 2000, en el sesquicentenario de su deceso.



La vigencia del peso divisa nacional se extendió hasta el 31 de diciembre de 1969 y al jornada próxima inició a circular el peso ley 18.188, nacido de la eliminación de dos ceros a la precedente denominación. Comenzaba Así el repuesto de signos monetarios por el efecto de la inflación que hacía ya Múltiples años no paraba de erosionar el valor real de la divisa, con el consiguiente vuelco de cada vez más personas al ahorro en dólares, que se transformó en la referencia para distinto tipo de transacciones.

Un simple ejercicio puede servir para comprender a qué se tiene que tanto apego de los argentinos a una divisa de otro país. Si ese 31 de diciembre alguien que contara con diez billones de pesos divisa nacional hubiera optado por cambiarlos por dólares y guardarlos hasta la este día de Hoy, contaría con 28.409.090.909,09 dólares. Si es que, por el contrario, hubiera preferido atesorarlos sin convertirlos a otra divisa, lo que tendría Hoy es un peso. La diferencia entre la capitalización de Mercado Disponible y medio bizcochito de grasa.

Ajeno a esos cálculos, San Martín tuvo que aguardar hasta 1971 para su regreso a un boleto de 100 pesos ley. En 1970, los tres billetes nuevos de 1, 5 y 10 pesos contaban con la cara de Belgrano. Sin embargo eso no significó la ausencia del Padre de la Patria, Porque, De la misma forma que Ocurrió en los siguientes cambios de la divisa local, coexistieron los billetes nuevos con los viejos por un lapso prudencial. O sea que, Pese a que ya no era la divisa legal en curso, los pesos moneda nacional siguieron circulando hasta su completa absorción por el Banco Central.



Entre 1971 y 1981 se imprimieron pesos ley con la hacia de San Martín de diez denominaciones diferentes: 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 y 1.000.000, el máximo valor nominal que haya existido en la historia argentina y el único que llegó las siete cifras. Desde Porque, Al igual que debió aprender a la fuerza el pueblo argentino, el valor nominal no tiene nada que ver con el valor real: En el momento en que el peso argentino llegó a su objetivo, es millón de pesos o bien “palo”, equivalía a 10 dólares.

Ese día llegó el 1 de junio de 1983 con el nacimiento del tercer signo monetario, el peso argentino., con cuatro ceros menos que el peso ley y seis menos que el ya archivado divisa nacional.

Hubo siete ejemplares de pesos argentinos con la imagen de San Martín, los de 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 1.000. Si no se llegó al boleto de un millón no se dirigió por que la inflación se había atenuado Sino que Totalmente lo opuesto. El peso argentino duró Solo 2 años y 14 días y en junio de 1985 nació el austral. Con la emergencia de lanzar un nuevo signo monetario con desagio incluido, los pesos argentinos continuaron circulando, No obstante resellados. San Martín comenzó con el boleto de 1 austral No obstante la inflación se hizo cargo del resto con las denominaciones de 10.000, 50.000 y 500.000 australes.



El resto es historia famosa. Con trece ceros menos que el peso divisa nacional, el 1° de enero de 1992 se empezó la historia del peso, primero convertible y acto seguido peso a secas, que Aún permanece en circulación con dos reversos diferentes: el original con el Cerro de la Gloria y otro con San Martín al lado de José Artigas, Simón Bolívar y Bernardo de O’Higgins, en un caso así con un rostro sutilmente modificado de San Martín en el anverso.

El primero en quedar en el trayecto fue el boleto de 1 peso, con Carlos Pellegrini. Mitre, con el de 2, se dirigió el próximo y a fin de mes San Martín será el tercero.

Comenzará De esta manera, ahora de 78 años, una inédita etapa sin la presencia de San Martín. La historia es una muestra de que, si llegase a regresar, podría ser más por los efectos de la inflación y la devaluación del peso que por la veneración a su persona y a su álbum.