Se acabó el sueño, Decano

Atlético Tucumán 1 Cristian Lucchetti Arq 6 Marcelo Ortiz 57‎ ' ‎ Def 3 Fabián Monzón Def 2 Guillermo Ortíz Def 15 Yonathan Cabral 43‎ ' ‎ Def 21 Cristian Erbes Med 23 Ramiro Carrera 32‎ ' ‎61‎ ' ‎ Med 8 Guillermo Acosta Med 17 Leonardo Heredia 20‎ ' ‎69‎ ' ‎ Med 22 Javier Toledo 77‎ ' ‎ Del 12 Lucas Melano 80‎ ' ‎ Del Suplentes 19 Nicolás Aguirre 61‎ ' ‎84‎ ' ‎ Sup 9 Leandro Díaz 69‎ ' ‎ Sup 18 Augusto Lotti 80‎ ' ‎ Sup Director Técnico - Ricardo Zielinski DT

Independiente Medellín 1 Andrés Felipe Mosquera Arq 13 Didier Delgado 24‎ ' ‎ Def 16 Yulián Gómez 8‎ ' ‎ Def 3 Jesús David Murillo Def 5 Andrés Cadavid 58‎ ' ‎ Def 8 Adrián Arregui Med 14 Maicol Balanta 45‎ ' ‎ Med 21 Larry Angulo Med 10 Andrés Ricaurte Med 22 Edwin Mosquera 67‎ ' ‎ Med 9 Juan Fernando Caicedo 45‎+‎2‎ ' ‎89‎ ' ‎ Del Suplentes 18 Yesid Díaz 89‎ ' ‎ Sup 7 Javier Reina 45‎ ' ‎ Sup 23 Leonardo Castro 67‎ ' ‎ Sup Director Técnico - Aldo Bobadilla