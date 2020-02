Talleres hoy va por la clasificación

Atlético Talleres tiene todo listo para su visita al "lobo" sampedreño, con quien se medirá hoy a las 17, en el "Fortín" de San Pedro de Jujuy, en un duelo válido por otra fecha de la zona 2 del Regional 2020 (árbitro Cristian Ortega) que promete ser entretenido. Por un lado, la comodidad del conjunto periqueño y por el otro, la desesperación de Sociedad Tiro y Gimnasia, quien tiene la obligación de ganar, ya que aún no sumó unidades.

La visita viene de un párate importante, no juega desde el 8 de febrero, esa inactividad dio ventajas en materia de descanso y de tiempos de entrenamientos, pero también existe la posibilidad de perjudicar la continuidad de un buen momento futbolístico por el que atraviesa, por ello hay expectativas para un duelo que promete ser distinto al primero, donde el "expreso" lo derrotó en Perico, por 2 a 0. Sin embargo, el entrenador Aniceto Roldán y su cuerpo técnico no detuvieron los trabajos. Hubo mucha preparación en materia física y sobre todo en lo táctico, donde el plantel aprovechó los días de parate para perfeccionar virtudes. Hubo tareas en doble turno, también jornadas de entrenamientos en un hotel reconocido, todo para no detener el buen ritmo y funcionamiento colectivo que se vio en las primeras fechas, por ello será un desafío para Roldán y compañía, el poder sostener ese nivel, después de tanta inactividad oficial. Probablemente Talleres juegue con Llanos en el arco, en el fondo Campos, Villanueva, Santillán y Lavayén, en el medio Galarza, Vilca, Cáceres y Ruiz, mientras que en el ataque los tucumanos Ontivero y López.