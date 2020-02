Gremialistas coincidieron en la necesidad de incluir la "cláusula gatillo" en las negociaciones salariales, y en rechazar que esta herramienta "dispare" la inflación como lo afirmó un dirigente nacional. Por lo contrario, indicaron que "si pierde el trabajador, perdemos todos".

Se acerca el inicio de las clases y es como un segundo inicio del año, por lo menos para los trabajadores. Es que la negociación paritaria de los docentes es por lo general la que marca un rumbo en las negociaciones salariales para el resto de los sectores laborales.

En los últimos días a nivel nacional se generó una discusión entre referentes del sindicalismo sobre si todo el arco sindical se alineará en el pedido de una negociación de recomposición salarial con "cláusula gatillo" o no. El debate quedó planteado cuando el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, hizo un giro de 180 grados y cambió su postura y ahora cuestiona esta cláusula porque "es un mecanismo de indexación". "La cláusula gatillo genera esa dinámica inflacionaria", dijo Yasky en declaraciones radiales.

"Ahora tenemos un gobierno que trata de frenar el proceso especulativo", aseguró el sindicalista. Agregó que "es atendible y sensato" el acuerdo que propone el Gobierno de definir uno o dos tramos con sumas fijas para que después "las paritarias se desarrollen en el marco de una absoluta libertad".

Sobre esto, los gremialistas jujeños fijaron su postura. El titular de los trabajadores mercantiles, Miguel Mamaní, dijo que es necesario apoyar el modelo nacional y ser racionales en los pedidos. Mientras que desde el Sindicato de Luz y Fuerza su titular, Pedro Belizán, dijo que es necesario aplicar la "cláusula gatillo" que garantice que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo ante la inflación y así vuelquen ese dinero al consumo reactivando la economía. En tanto Susana Ustarez, de Apoc y la Intersindical, indicó que es necesaria la "cláusula gatillo" para no seguir perdiendo ante la inflación que en los últimos cuatro años deprimió los salarios en un 50%. Hay que entender que si pierde el trabajador, perdemos todos".

Las opiniones

“La cláusula gatillo va de la mano con la inflación y creo que si es necesaria, ya que se ha perdido entre un 10 y hasta un 20% del poder adquisitivo del salario. Si no va a haber un paritaria acorde a la inflación tiene que haber cláusula gatillo. El acompañamiento al modelo nacional es importante, pero también tenemos que cuidar que el trabajador deje de perder con la inflación, porque ya venimos estando detrás”.

“En la situación económica en la que se encuentra el país, hay que ser muy prudentes, que más allá de la ideología y del sector político en donde estemos, tenemos que lograr la recomposición del poder adquisitivo que hemos perdido en estos cuatro años, pero creo que hay que guardar la posibilidad de discutirlo siendo prudentes. Tenemos la expectativa que las paritarias nos ayuden a recomponer los salarios”.

“Nosotros confiamos y esperamos del modelo nacional económico, pero no podemos pagar por un modelo que no funcione. La cláusula gatillo iguala la inflación. Ocurre que es una apuesta, es como el Gobierno nacional dice: yo apuesto a que la inflación no va ser tan alta y si eso no ocurre el Gobierno debería enmendar esa situación con la cláusula gatillo, lo cual repercute en el sistema económico”.

“Creemos que los trabajadores necesitan contar con la cláusula gatillo que nos ayude a recuperar el poder adquisitivo del salario. pero también entendemos que la propuesta del Gobierno de otorgar sumas fijas como una medida transitoria no estaría mal, teniendo en cuenta la situación económica del país. Creemos que las sumas a cuenta de futuros aumentos, como lo fueron los bonos, ayudan a los trabajadores”.

“Nosotros necesitamos discutir antes que la cláusula gatillo, la necesidad de tener una paritaria y convenio colectivo de trabajo para los municipales, que están a merced de un sinfín de abusos, como la situación de jornalizados, que cobran salarios de 4 mil pesos. Creemos que la cláusula gatillo debe estar en las negociaciones paritarias, pero los municipales vivimos muchas otras situaciones urgentes”.