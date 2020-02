La madre de Rodrigo López se siente agradecida a la Justicia por cómo actuó en aquel momento al detener y condenar a los asesinos de su hijo, aunque lamentó que uno de ellos se vio beneficiado con un régimen de dos por uno que estaba vigente en aquel momento, dejándolo al poco tiempo en libertad. En tanto que los otros dos penados siguieron otra suerte, porque se trataba de menores de edad y según contó Mirta, lamentablemente se encaminaron por las sendas del delito. "Cuando me cruzaba con las madres de estos chicos las ignoraba, siempre dije, no voy a hablar, ni discutir porque no me voy a poner a la altura de esto", recordaba.

Asimismo, añadió que penosamente, cuando hubo oportunidad no se hizo nada para evitar que estos problemas sigan existiendo actualmente. Lamentó así el libertinaje que existe en los jóvenes, la falta de medidas y seguridad en los boliches a la hora de vender alcohol. "Tenemos que pensar entre todas las familias víctimas que en este momento no tenemos ningún apoyo del Estado. A la familia víctima no le ponen un psicólogo, como sí lo hacen con

el que ha sido el victimario. Por eso debemos salir a luchar por nuestro porvenir, nuestras vidas y por las fuerzas que nos dejan nuestros hijos", sentenció la mujer, al agregar que "la violencia instalada en la sociedad hace dar miedo. Entonces tenemos que luchar por una vida digna, por una responsabilidad, todos tenemos derecho a vivir y no a matar", cerró.

Aguardan pago para el comedor

Desde la fundación “Darío López Cabana” (Darlocab), que se encuentra ubicada en avenida 1º de Mayo 267, indicaron que atraviesan un delicado momento económico, debido a que aguardan el pago de las cuotas pendientes para poner en funcionamiento el comedor. No obstante, su presidenta Mirta Cabana de López, indicó que sí se habilitarán la cena y el desayuno, por lo que llamó a los interesados a inscribirse.

“Pedimos la ayuda del Gobierno para poder abrir nuevamente el comedor”, dijo al agregar que el importe que recibían por cada chico era de $5,80, un monto insuficiente para cubrir los gastos de alimentos. “Todas las organizaciones que estamos trabajando hacemos un esfuerzo muy grande de poder sostener a estos chicos, para evitar esta barranca que es el femicidio, el homicidio, la violencia, el robo y la delincuencia”, dijo Cabana. Asimismo, reiteró que necesitan que el Gobierno les informe qué sucederá con las organizaciones, para poder seguir apostando y trabajando al lado de ellos.

Conocer la situación de calle

Además, explicó que la fundación tiene una perspectiva de capacitación y aguardan que desde el Ministerio de Desarrollo Humano analicen los proyectos presentados. “Me solicitaron que vuelva a hacer el recorrido y monitoreo en la calle, me parece sumamente importante debido a las situaciones de violencia que están sucediendo”, expresó. Además, resaltó que este recorrido ayudará a conocer cuántos son los jóvenes y chicos que se están instalando en diferentes lugares, tener datos de la cantidad de chicos que atraviesan la pobreza y que no cuentan con el beneficio de la Asignación Universal por Hijo. Cabe mencionar que actualmente alrededor de 180 personas asisten a la fundación, entre ellos chicos que no tienen un hogar y viven en la calle y jóvenes que sufren de alguna adicción. Por otro lado, resaltó que el 2 de marzo se inician las clases e inscripciones para el jardín maternal.