Investigan el robo de 1.400 dólares en hotel céntrico

Un hecho que causó sorpresa a los propietarios de un hotel del centro de la capital fue denunciado por un turista extranjero.

Directivos del hotel afirmaron a la Policía que el caso no fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El pasado lunes un matrimonio de la ciudad de Los Sauces, en Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica, se presentó alrededor de las 10.30 en la seccional 1º a los efectos de denunciar el robo de mil cuatrocientos dólares.

Fuentes policiales informaron que de acuerdo a las pericias realizadas en el lugar no se habrían registrado hechos de violencia en el lugar, ya que no se habría encontrado forzada la puerta de ingreso a la habitación.

El turista en sede judicial habría manifestado que en caso de que el hotel le reintegrara el dinero que tenía en su habitación, no realizaría la denuncia.

De acuerdo a lo manifestado en sede policial por el hombre de 46 años solamente le faltaba esa suma de dinero, que había sacado unos días antes para costear los gastos de su estadía en el país.

En su declaración el hombre habría informado que no le faltaban objetos de valor que tenía en su habitación, como relojes, celulares y dinero en moneda nacional.

El ayudante de fiscal que tiene a su cargo el caso habría iniciado una investigación penal preparatoria a los efectos de poder aclarar el supuesto ilícito.

Por el momento la causa no ha sido caratulada por considerar que no pudo haberse tratado de un robo, ya que el personal de criminalística que tuvo a su cargo las pericias correspondientes no pudo encontrar rastros de violencia en la puerta de ingreso ni en el placard donde supuestamente se hallaba el dinero.

Los peritos al consultar al personal del establecimiento, estos habrían manifestado que el acceso a las habitaciones se realiza a través de una tarjeta magnética, por lo que resulta sumamente extraño el hecho denunciado.

A solicitud de la fiscalía interviniente se espera que en las próximas horas los encargados del hotel hagan llegar los videos con las filmaciones obtenidas por las cámaras de seguridad.

Extraoficialmente fuentes cercanas a la investigación informaron a El Tribuno de Jujuy que los videos no registrarían hechos delictivos.

Los supuestos damnificados partieron el mismo día en horas de la tarde con destino a su país.