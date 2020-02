El descargo del propietario de la carnicería clausurada en el centro capitalino

El propietario de la carnicería clausurada en las últimas horas por la presencia de gatos en el interior de la misma, realizó una publicación para pedir disculpas a sus clientes, y explicar lo sucedido.

Es que en las últimas horas se viralizó un video en las redes sociales de Jujuy en el que se ve a dos gatitos comiendo carne directamente desde la heladera mostrador, y más tarde desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se informó la clausura del reconocido comercio céntrico.

En ese marco, es que José Brandán, propietario de la carnicería ubicada en calle Ramírez de Velasco publicó en la página de Facebook de "Carnes José" un descargo, en donde muchos usuarios de la red social y clientes del comercio expresaron abiertamente su apoyo.

Mirá la publicación:

"En nombre de carnes JOSE y como responsable de la firma quiero pedir disculpas a todos nuestros clientes y público en general por lo acontecido en el video publicado en las redes sociales... mas allá de ser un accidente involuntario y de no haber querido que algo así suceda asumo la responsabilidad del caso y comunico que se tomaron las medidas de higiene y sanidad necesarias como primera medida se inutilizo la mercaderia en cuestion y se hizo una profunda limpieza del comercio también tuvimos una inspección bromatologica y se puso a disposición la mercaderia para su intervención y decomiso.. ademas se realizara una exhaustiva desinfección de todo el local.. para poder brindar seguridad en los próximos productos que comercializaremos posteriormente.. solo queda mencionar que fue un accidente involuntario el ingreso de los animales en el establecimiento y ya tomamos las medidas suficientes para que no vuelva a suceder... Aclaro que como comercio somos de la postura de defender de alguna manera a los indefensos animales que conviven en nuestro medio en situación de abandono y lo colaboramos de manera particular en tal fin y es de público conocimiento la superpoblación de gatos en especial que habitan los techos del vecindario .. si bien es cierto nos vemos perjudicados por lo acontecido no culpamos a los indefensos animales que en busca de alimentos ingresaron al local.. no considero culpable a nadie.. son cosas que pasan y buscando de buena manera se solucionan... mil disculpas a todos fue un descuido involuntario.. Gracias y bendiciones".