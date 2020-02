Se acerca la tan ansiada competencia

En diferentes canchas capitalinas, se desarrollará mañana la novena edición del "Carnaval del Vóley". El torneo, que organiza la Sociedad Española, se extenderá por tres días consecutivos.

Entre mañana y el domingo se realizará la popular fiesta del vóley y tendrá lugar en las canchas del Club Luján, Sociedad Española, Club Cuyaya, Sociedad Italiana, Club Independiente y en el estadio "Federación de Básquet". Contando esas cantidades de instituciones se logró conformar 12 canchas.

Las categorías que participarán en ambas ramas son las Sub 14 y Sub 18, y solamente Sub 12 en femenino.

En el campeonato, más conocido como el "Carnaval del Vóley", integrarán equipos de la Argentina, Chile y Bolivia. Entre ellos figura la presencia del Club Boca Juniors, categoría 18. La institución "xeneize" llegó ayer a la capital jujeña.

Las delegaciones que arribaron ayer realizarán un recorrido turístico, por las zonas de La Quebrada: Humahuaca, Pumamarca y Tilcara. A su vez, los entrenadores de Boca darán una charla al amantes del vóley.Habrá un movimiento multitudinario en los escenarios dado que concurrirán más de 800 deportistas. (Emiliano Saavedra)