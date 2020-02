Clausuraron una carnicería por la presencia de gatos

A primera hora del último lunes, inspectores de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la comuna local realizó un operativo de control e inspección de mercadería en las instalaciones de un local de venta de carnes, ubicado sobre calle Ramírez de Velazco, dando como resultado la clausura del comercio debido a la presencia de felinos que se encontraban en el interior del local.

En operativos a vendedores instalados en el Carnavalódromo, no se decomisaron alimentos en mal estado, informó el municipio.

Al respecto, Gabriela Saab, directora del organismo municipal, explicó que tras la difusión por redes sociales de un grupo de felinos que se encontraba en el interior del comercio, se presentó el equipo de Seguridad Alimentaria, previo contacto con los propietarios.

Se procedió al operativo de inspección, en el cual se verificó la existencia de un hueco en un extremo de la pared cerca del techo que permitía el ingreso de los gatos, razón por la cual se tomaron los recaudos necesarios, realizando las muestras pertinentes y el decomiso de la mercadería.

Ante tal situación, según comentó la funcionaria municipal, el lunes por la mañana se procedió a la inspección del lugar para "resguardar la salud del consumidor. La carnicería colaboró en el operativo por lo que el comercio se encuentra cerrado de forma definitiva esperando la desinfección total del lugar", apuntó.

Además, la directora de Seguridad Alimentaria invitó a los vecinos a denunciar formalmente cuando encuentren casos similares o de mercadería de procedencia dudosa.

"Ante cualquier inconveniente o denuncia, pueden comunicarse al teléfono 3884311207, Dirección de Seguridad Alimentaria, sita en calle Rivadavia Nº 108 o al celular 3884426963 y accionar en el momento desde la dirección", concluyó Saab.

Descargo del propietario

El propietario de la carnicería clausurada por la presencia de gatos en el interior de la misma, realizó una publicación para pedir disculpas a sus clientes y dar su versión de lo sucedido.

Tras viralizarse un video en las redes sociales en el que se ve a dos gatos comiendo carne de la heladera-mostrador del comercio, José Brandán publicó en la página de Facebook de "Carnes José" lo siguiente: "En nombre de Carnes José y como responsable de la firma quiero pedir disculpas a todos nuestros clientes y público en general por lo acontecido en el video publicado en las redes sociales... más allá de ser un accidente involuntario y de no haber querido que algo así suceda, asumo la responsabilidad del caso y comunico que se tomaron las medidas de higiene y sanidad necesarias. Como primera medida se inutilizó la mercadería en cuestión y se hizo una profunda limpieza del comercio, también tuvimos una inspección bromatológica y se puso a disposición la mercadería para su intervención y decomiso.. además se realizará una exhaustiva desinfección de todo el local.. para poder brindar seguridad en los próximos productos que comercializaremos posteriormente.. solo queda mencionar que fue un accidente involuntario el ingreso de los animales en el establecimiento y ya tomamos las medidas suficientes para que no vuelva a suceder... Aclaro que como comercio somos de la postura de defender de alguna manera a los indefensos animales que conviven en nuestro medio en situación de abandono y colaboramos de manera particular para tal fin, y es de público conocimiento la superpoblación de gatos en especial que habitan los techos del vecindario .. si bien es cierto nos vemos perjudicados por lo acontecido, no culpamos a los indefensos animales que en busca de alimentos ingresaron al local.. no considero culpable a nadie.. son cosas que pasan y buscando de buena manera se solucionan".