Golpeó a su novia hasta dejarla inconsciente

Un hecho de violencia de género sucedió en las primeras horas de ayer miércoles, el cual fue protagonizado por una pareja de novios adolescentes.

Todo se habría iniciado después de una reunión familiar. Al alejarse de la misma con destino a sus respectivos hogares a bordo de una moto, en un momento que se desconoce Augusto R. (18) golpeó brutalmente a su novia de 17 años, hasta hacerle perder el conocimiento.

El agresivo muchacho después de la golpiza dejó a la adolescente abandonada a la entrada de la ruta provincial 25, más conocida como "Camino al olvido".

Mediante un llamado telefónico de un vecino a la Comisaría 36º de Palma Sola y al hospital "Nuestra Señora del Valle", se hicieron presentes una ambulancia y una comisión policial y constataron la veracidad del hecho, encontrándose con la jovencita desvanecida y su rostro totalmente ensangrentado.

De inmediato se la trasladó hasta el nosocomio local donde una vez examinada, la profesional que la atendió determinó la derivación urgente al hospital "Guillermo Paterson" de San Pedro, diagnosticandole traumatismo encéfalo craneano.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Claudia Díaz, madre de la jovencita, expresó que hasta el momento no había recibido el parte médico, si bien los médicos ya la habían examinado pero aún no le informaron nada. Además dijo que se encuentra en terapia intensiva del hospital de San Pedro.

La mujer totalmente consternada afirmó que su hija está de novia hace más de dos años con Augusto y nunca tuvo problemas. "Es lo que me", dijo, "yo siempre se lo pregunté, lo cual me lo negó y ahora me doy cuenta con quién estaba mi hija y no entiendo por qué razón la golpeó".

"Nosotros estábamos en una reunión familiar, nos vinimos antes, ellos se quedaron, jamás me lo imaginé, son jóvenes que se conocen, conocemos su familia, mí hija iba a empezar a estudiar en la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Jujuy", afirmó la madre.

"Carolina estaba iniciando el cursillo de ingreso, en la capital jujeña, Augusto, hasta que yo sepa, no estudia ni trabaja, sus papás tienen problemas de salud", expresó Díaz.

Dijo que su hija egresó del colegio secundario de Palma Sola con uno de los mejores promedios, siendo una de las abanderadas del establecimiento, es la menor y única mujer de tres hermanos. Augusto se encuentra alojado en la comisaría 36º de Palma Sola, quien horas después de lo sucedido se traslado en la motocicleta se presentó en la dependencia policial. El joven es conocido en el pueblo porque se dedica a cantar folclore en distintos eventos públicos locales, y en la noche del martes así lo hizo, según dijo la madre de la joven.