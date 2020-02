Coronavirus: dos casos en estudio en Buenos Aires y un tercero en Tierra del Fuego

El avance del coronavirus mantiene en alerta a todo el mundo y, en las últimas horas, se confirmó que dos personas están bajo observación en la provincia de Buenos Aires y otra en Tierra del Fuego, a la espera de que se confirme si tienen o no la enfermedad.

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense informaron que un joven de 18 años posible portador del virus está siendo atendido en Ezeiza y que en las próximas horas se resolverá si la situación amerita para su aislación. Mientras que el segundo caso sospechoso en Buenos Aires se trata de un hombre de 59 años que está siendo atendido en el Sanatorio Las Lomas de la localidad de San Isidro. Ambos cuadros son evaluados ya que se trata de personas que transitaron por lugares donde circuló el coronavirus y presentan cuadros febriles.

Con respeto al estado de salud del joven de 18 años, desde la cartera de Salud provincial informaron que viajó a Italia el 2 de febrero, y que se fue de aquél país antes de que se confirmara allí la presencia del virus. “Lo más probable es que no haya contraído el coronavirus, pero se está siguiendo todo el protocolo por precaución”, aclararon las mismas fuentes de la cartera que conduce Daniel Gollán.

Por su parte, el hombre que se encuentra internado en la clínica privada de San Isidro viajó también a Italia pero según informó no estuvo en contacto con personas que haya tenido la enfermedad y que incluso no estuvo en las zonas donde se haya notificado la presencia del virus.

Mientras que el tercer posible caso de coronavirus que se encuentra en observación, confirmado este miércoles, ocurrió en Tierra Del Fuego. Se trata de una persona proveniente de Taiwán, que hizo escala en Buenos Aires y llegó a Ushuaia para emprender un viaje a bordo de un crucero. Tras activar el protocolo, se aisló al paciente y se espera que en el transcurso del jueves estén los resultados para confirmar o descartar el virus.

El jefe de infectología del hospital regional de Ushuaia, Leandro Ballatore, declaró que se trata de un paciente taiwanés que llegó a Argentina el pasado 22 de febrero. “El día 24 estaba con fiebre, y hoy implementamos el protocolo con el que venimos trabajando hace tres semanas. Pudimos tener una rápida acción", informó y detalló que el paciente fue aislado y que se le colocó un barbijo.

“Lo primero que se descarta es el virus de la influenza, y después se hace una contraprueba para confirmar si es o no coronavirus”, explicó sobre los estudios que se le realizaron al turista. Los análisis fueron trasladados a Buenos Aires, al Instituto Médico Malbrán, donde este jueves al mediodía “podrían llegar a tener alguna noticia”, adelantó el jefe de infectología. “Si da negativo el paciente continuará con su vida”, agregó.

Pese a que alertó que a nivel mundial “no está establecido si cuando desaparecen los síntomas, la portación del virus puede extenderse unos días más”, pidió “no entrar en pánico”.

Este miércoles al mediodía, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García informó que hasta el momento no se registraron casos confirmados de coronavirus en el país. Intentando llevar tranquilidad a la población se refirió a los controles sanitarios que se están llevando a cabo: “Todos los controles suman, pero lo que más suma es la autorreferencia, es decir, informar los síntomas. No veo que por el caso de Brasil nosotros tengamos que cambiar algo. No hay que entrar en pánico. No queremos un pánico colectivo”, manifestó en conferencia de prensa.

“En China está perdiendo fuerza la enfermedad. Yo tengo la esperanza de que si el coronavirus llega al país, lo haga tarde o, en todo caso, en un momento en que tengamos una respuesta terapéutica para controlarlo”. Dijo también que todo el sistema científico del mundo está trabajando para buscar una vacuna contra el coronavirus y adelantó que desde mediados del próximo mes ya estarán disponibles en el país las vacunas gratuitas contra la gripe y el neumococo", agregó el ministro.

En centros de salud de las provincias de San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego activaron el protocolo especial de coronavirus debido a la presencia de pacientes recién llegados de Italia y Taiwán con síntomas gripales. En el caso de San Juan fue a raíz de un joven argentino de 19 años que aseguró residir en la ciudad italiana de Turín y que había viajado a Argentina para visitar a su familia. En Santa Cruz, se activó el protocolo debido a la presencia de una turista italiana proveniente de Milán. Tras los estudios preliminares quedaron descartados como posibles portadores del virus.

Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, sostuvo que los pocos argentinos o turistas en el país que dijeron tener síntomas similares a la enfermedad por ahora no fueron diagnosticados de forma positiva, y agregó que el único argentino infectado hasta el momento cursó la enfermedad en Japón y su estado de salud hoy es bueno. En ambos casos se descartó la enfermedad.