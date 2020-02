Se definen los destinos en la calle Martín Fierro

Se define el futuro. La Liga Jujeña de Fútbol hoy a las 20.30 desplegará la Asamblea General Ordinaria justamente en la sede de la calle Martín Fierro donde se podrán en consideración de los 15 clubes afiliados la memoria, balance y cálculo de recursos y gastos para la próxima temporada. Sin embargo las elección del nuevo presidente y vicepresidente está como tema central entre los directivos.

De la Asamblea General Ordinaria en la sede de la calle Martín Fierro participarán los 15 clubes directamente afiliados.

Anunciada la predisposición de Ricardo Juárez, actual titular, para continuar al mando por 2 años más, también surgió un oposición que justamente tiene un integrante de esa cabeza como lo es Manuel Ugarte (Atlético Palpalá), vicepresidente que ahora busca ocupar ese mismo lugar pero con René Flores, socio de Cuyaya.

Ugarte en su visita a nuestro matutino anunció que "como representante de Atlético Palpalá apoyo el proyecto de René Flores, que es muy ambicioso en lo que hace a crecimiento de las instituciones que es lo que nos convenció porque tiene muchos puntos importantes que hará que los clubes más chicos con bajo presupuesto puedan tener un presupuesto porque la Comisión Directiva vigente, al margen de que yo formé parte, se tomaron muchas decisiones que yo nunca estuve de acuerdo y siempre me opuse donde se perjudicó mucho la parte económica", agregando que "a tal punto que todos los fines de semana se abonaban abultadas suma de dinero a la Liga. En este caso lo de Flores nos pareció muy bueno y justo que lo mejor que le puede pasar a la Liga Jujeña es que gane esta propuesta".

Después confesó que "cuando arrancamos la gestión con Juárez no hubo consenso respecto a un proyecto sino que se tomó una decisión de armar una lista única, pero si para que no haya oposición y ahí estuve como vicepresidente. Hubo muchos momentos en los que no estuve de acuerdo, no me gustaban las decisiones y a mediados de 2019 tomé la decisión, también por una cuestión familiar, de pedir una licencia. La visión que tiene Juárez no es lo mejor para la Liga. Es un peligro que siga porque de $10 mil la cuota se irá a $15 y el alquiler de La Tablada aumentará de 4 a 8 mil pesos. Ese proyecto no funcionó y no funcionará", sintetizó.

Por su parte, René Flores, contó que "la idea aquí es totalmente abarcativa y participativa. Es un proyecto general donde está Primera División, las categorías formativas, incluso las Escuelitas, considerado también el fútbol femenino, los arbitrajes y además la parte institucional e infraestructura", acotando que

"con Manuel empezamos a trabajar y un grupo de clubes donde se notó el problema económico que habían sufrido donde se veían muchas anormalidades y multas. Y allí los clubes chicos fueron perjudicados, pero los clubes grandes como Talleres, Zapla y Gimnasia que tiene un presupuesto alto se vieron influenciados. Hoy en día hay irregularidades, torneos que terminaron sin saber si se hacía una categoría B, la problemática de la venta o no de La Tablada, existían temas que ni los participes de la Liga conocían, nada fue positivo".

Por último aclaró que "la parte institucional de los clubes es nuestra prioridad a todos y no sólo a uno cuantos. Los clubes que tienen una habilitación provisoria no saben si podían participar en una divisional B y los que intentan ingresar no se les tuvo el respeto de decirles la realidad de los costos y presupuestos perjudicando a jugadores, cuerpo técnicos, arbitrajes. Somos una oposición y escuchamos decir al ingeniero Juárez decir que si no había consenso no iba a continuar y hoy por hoy no lo hay", concluyó.

Alto Juniors, Islas Malvinas y San Francisco que aún tienen la afiliación provisoria no podrán ser parte de la trascendente jornada.

Ugarte: "Agarrar la Liga después de la 19 no es serio"

El titular de Atlético Palpalá, Manuel Ugarte, se despachó diciendo que "me imagino que a fin de año con la suba y los incrementos, si continúa Juárez terminaremos con una cuota societaria de $20 mil y el año que viene no me quiero ni imaginar. Los costos que representan la Liga podrían ser menores si hubiese gestionado cosas como presidente. Porque agarrar la Liga después de las 19 no me parece serio, cuando uno está al frente de un club como es mi caso, se comienzan a gestionar desde la mañana en la Administración Pública. Es un trabajo que demanda mañana tarde y noche".