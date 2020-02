Compras masivas de útiles e indumentaria escolares

Después del feriado extra largo de Carnaval, los jujeños volvieron a la rutina y con ésto las obligaciones que conlleva el inicio de un nuevo ciclo lectivo.

Ayer los comercios del centro capitalino se vieron colmados de consumidores que, a tres días del inicio de las clases, muchos de ellos recién comenzaban a ver los precios.

Las tradicionales tiendas de ropa de la ciudad no dieron abasto y como todos los años esta postal se repite. Cientos de personas junto a sus hijos colmaron los pasillos en busca de precios, talles y colores. Y debido a la gran cantidad de personas los delantales eran probados entre los anaqueles para no perder demasiado tiempo en los probadores.

Las largas filas en las cajas delataban que durante la jornada el grueso de las compras fue exclusivamente de artículos escolares.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el gerente de una de las tiendas ubicadas en calle Belgrano indicó que pese a que "históricamente la venta colegial arranca el 2 de enero y ya llevamos 60 días, recién ahora las ventas están siendo muy buenas".

Las zapaterías céntricas presentaron el mismo panorama pero con una diferencia: es que al tratarse de uno de los artículos más costosos, las personas se toman su tiempo en las vidrieras para analizar los precios.

"Las ventas se dispararon el miércoles inmediatamente después de Carnaval. La gente viene, mira la vidriera, después entra y pregunta los precios de los modelos que más les gusta y va comparando precios", comentó un vendedor de zapatería mientras atendía.

Y superando en concurrencia a los locales antes nombrados, las librerías sorprendieron nuevamente con sus largas filas con gente que, con las listas en mano y armada de paciencia esperaba su turno para poder ingresar al comercio y realizar su compra.

Diferente es el caso de las tiendas de libros de texto, que todavía sin concurrencia masiva, esperan la llegada de los clientes recién en el transcurso de la primera semana de clases.

"Acuerdo Escolar 2020"

Tras un recorrido de El Tribuno por diferentes comercios adheridos al "Acuerdo Escolar 2020" puesto en vigencia por el Gobierno de la Provincia y que ofrece artículos a precios accesibles que no superan la inflación anual de 2019, de casi un 50 %. Se pudo saber que existe cierta dificultad por parte de los clientes a la hora de detectar los productos señalados.

"Estaría bueno que estén mejor identificados porque desde que estoy en este local, la verdad es que no tengo idea de cuáles son las prendas que están dentro del acuerdo", expresó Verónica Zampini mientras buscaba buzos para su hijo.

Por su parte, Alejandra Alvarado comentó no estar enterada de la existencia del acuerdo. "Hace rato que estoy viendo vidrieras y ropa y no vi en ningún lado que diga Acuerdo Escolar. También estuve viendo zapatillas y zapatos por diferentes lugares y la verdad que no vi carteles y si es que están deberían de hacerlos más grandes para que los veamos", expresó.

Los comercios adheridos al acuerdo y la lista de los productos se pueden consultar en: produccion.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/18/2020/02/UTILES1.pdf