El jujeño vegano que ganó bicicleteada de 190 kilómetros

"Mi alimentación a base de verduras me da más energía que al resto", dijo César Güerzoni que triunfó en ciclismo.

César Güerzoni tiene 45 años, es jujeño y vegano activista, la semana pasada finalizó primero en una bicicleteada de 190 kilómetros en la provincia de Salta y adjudicó su victoria a su alimentación que desde hace unos años es solamente de verduras.

La competencia fue organizada por la Unión de Trabajadores Municipales (UTM) de Salta el 20 de febrero, salieron a las 6 de la mañana todos juntos en "excursión" junto a la organización y tras recorrer varios kilómetros algunos empezaron a abandonar.

Luego hicieron una pausa para almorzar, todos los competidores comieron fideos con pollo pero Güerzoni y otra competidora vegana almorzaron fideos con garbanzo y lentejas, más una ensalada mixta.

"Todos nos decían que era poco lo que comíamos nosotros, pero no es la cantidad, es la calidad de la comida, por esto quiero agradecer al secretario general de la UTM, Pedro Serrudo, que nos preparó ese menú. Incorporar grasas, antibióticos que tiene el pollo u hormonas les resta a los demás, el pollo da por un lado una cadena proteica armada para ese animal pero te quita por el otro. En cambio yo comiendo esos fideos más lo otro sumé y me hizo bien, esta dieta la tengo desde hace mucho tiempo y noto la diferencia", dijo al respecto el ciclista.

Asimismo afirmó que "es una superación personal, cada uno llega hasta lo que le da. La mitad de la gente compite y la otra no, vienen personas de todas las edades. La alimentación es lo básico porque nosotros mediante el deporte le metemos cierta agresión al cuerpo con lesiones, por eso tenemos que generar energía con buenas proteínas, no con esas que son armadas para vacas o pollos. Porque esos animales generan esa proteína para ellos, nosotros en cambio necesitamos otra de la verdura y mediante eso armamos una cadena proteica diseñada exclusivamente para vos".

Inicios en el veganismo

"Tuve mucha información desde chico, fui a los Scout y ahí aprendí mucho. Entendí lo que era la vida con la naturaleza, el rol de los animales y entendí que ellos sienten. Empecé a tomar conciencia de que no estamos solos, que somos parte de un sistema que no podemos destruir, es como romper la puerta de tu casa o la heladera", indicó.

Acotó que "todo ese contacto con la naturaleza me hizo abrir los ojos, y acá estoy, tratando de que la gente ingrese en ese proceso que yo entré de recibir información, al principio se resisten pero luego la aceptan y te acompañan".

César Güerzoni ingresó a los Scout a los 6 años y desde niño empezó a forjar ese sentimiento hacia la naturaleza y los animales que lo llevaron a alejarse de a poco de la carne casi en un 100 por ciento.

Pero hace tres años tomó la decisión de eliminar por completo de su vida todos los alimentos derivados de animales.

"Había muchas cosas que yo no sabía hasta que las descubrí e hice el click. El mejor mensaje que puedo darle a la gente es que busque información porque cuando la encuentren se van a sorprender para bien y van a derribar muchos mitos. Nos están mintiendo, nos hacen creer que esos productos que nos venden como buenos como ser leche, carne, pescado, son malísimos", dijo.

Asimismo sostuvo que "el proceso empieza por uno, ya no podemos seguir diciendo que el "mundo es así" y mientras siga siendo así no voy a cambiar. El mundo no va a cambiar para que nosotros cambiemos porque nosotros somos el mundo y nosotros tenemos que cambiar", exhortó.

“Fue idea mía y lo armé con activistas del país”

JUNTO A OTROS ACTIVISTAS/ ORGANIZÓ LA INTERVENCIÓN VEGANA DEL AÑO PASADO.

César Güerzoni es fundador de la organización “Acción Animal” que es un grupo ambientalista surgido en Jujuy el año pasado y que se dedica a “mostrarle a la sociedad lo que está pasando con los animales de la industria alimenticia para que ellos puedan elegir y qué hacer con su conducta. Les damos las herramientas y la información necesaria para que tomen nuevas decisiones. Tenemos un mensaje ontológico y neurolingüístico, queremos generar cambios en las políticas públicas”, aseguró.

Güerzoni también contó que fue el ideólogo de la intervención que activistas de Jujuy y con otros que convocaron de Buenos Aires hicieron el 28 de julio del año pasado en la Sociedad Rural de Buenos Aires, suceso que tuvo grandes repercusiones a nivel nacional.

Al respecto comentó que “esto fue idea mía y lo armé con activistas de varias provincias, muchos se sumaron de Buenos Aires a "Acción Animal’. Eso fue un click muy fuerte porque hizo que nosotros tomemos una identidad y dimensión diferente. Dentro del veganismo pasamos a ser una organización referente que es consultada por medios de comunicación masivos y dimos a conocer lo que pasa en Jujuy”.

“Somos una organización que nos pusimos en los lugares que teníamos que estar sin esperar que todo se concentre en Buenos Aires no va a funcionar, entonces en mi Jujuy está esta organización que defiende a los animales”, añadió.

Para lograr ingresar a la Rural delinearon un “plan estratégico” que fue previsto con mucha anticipación, “el mensaje era dárselo a toda la gente del país”, sostuvo. El plan tuvo dos semanas de organización y cuarenta pasos. Los carteles eran retráctiles escondidos en las ropas de los activistas que entraban de a uno al predio vestidos de diferente manera, un grupo hizo reconocimientos y otro grababa.

En ese sentido sostuvo que “yo me posicioné en un lugar y daba la orden de ir a tal lado. Nos manejábamos por Whatsapp y cuando vi el momento preciso para activar hice un conteo de 5 que ya estaba programado que daba la orden para iniciar la intervención. Yo fui el primero que ingresó y luego todo el resto, éramos 50, 30 con carteles, 10 grababan lo que pasaba, 5 desde adentro y 5 en las gradas, y había diez vestidos de gauchos. Nos hicimos pasar por ellos para calmar a los demás porque queríamos generarles empatía si se ponían agresivos”.

Por último señaló que “tuvo mucha repercusión en los medios y eso continúa hasta el día de hoy, puedo decir que cumplimos nuestro objetivo”. Para sumarse pueden comunicarse por Instagram: Acción Animal Argentina o Facebook: Acción Animal Argentina.