Recibirían hoy los abonos diarios

Tras el pedido de más de 30 docentes de distintas escuelas de la jurisdicción de Purmamarca al Ministerio de Educación para que se le otorguen normalmente los abonos diarios para trasladarse hacia sus lugares de trabajo, los maestros comunicaron a El Tribuno de Jujuy que la situación habría logrado destrabarse y que hoy se tendrían que presentar para los trámites correspondientes.

Desde el inicio del ciclo lectivo los docentes se dieron con la novedad de que este año el Ministerio no les cubriría los pasajes diarios, sino que se les otorgaría 2 por semana. Situación que los docentes no podían afrontar, ya que los pasajes poseen un costo de $ 420, ida y vuelta, lo que por semana serían $ 2.100 y por mes $ 8.400 y en Purmamarca por ser una zona turística no se encuentran alquileres mensuales, sino por día en hoteles, hostales y cabañas donde los precios por día van desde los $ 1.500 hasta los $ 7.000.

El miércoles los docentes al culminar con la jornada laboral, decidieron caminar unos 3 kilómetros hasta El Cruce, entre ruta 9 y 52, para "hacer dedo" y de esa manera aliviar el bolsillo. Durante el camino llevaron carteles explicando la situación.

De la misma manera, en la tarde de ayer, tras salir de sus respectivos establecimientos se trasladaron hacia la plaza 9 de Julio de Purmamarca para permanecer toda la tarde. Estuvieron presentes los docentes de las escuelas afectadas 21 de Purmamarca, 308 de Tunalito, 53 de La Ciénaga, 93 de Huachichocana y 373 de Puerta de Lipán. Cerca de las 19.30 cuando se encontraban armando carpas para poder pernoctar en el club Santa Rosa, recibieron un llamado con la buena noticia.