Ofrecen "pactos con el Diablo" a través de un sitio web

Hay gente para todo, hasta para hacer pactos con el Diablo por Internet. Sin ningún tipo de pudor, un sitio web ofrece iniciar tratativas con El Adversario para conseguir mujeres, hombres, fama o lo que sea. Eso sí, antes de disfrutar hay que poner unos cuantos billetes.

"Puedes pedir todo lo que quieras, sin límites" se lee en el sitio pactodiablo.com. Y más abajo: "Se sabe que muchos exitosos y famosos del mundo entero han realizar (sic) este pacto para llegar al éxito solicitado y que hoy disfrutan". Esta última oración prueba que frecuentar a las fuerzas oscuras no necesariamente mejora la capacidad de expresión escrita.

El mecanismo de la transacción es el siguiente: "se realiza un compromiso mediante un contrato que se firma con sangre". No se excluye a nadie, obvio. Si el interesado no quiere hacerse un cortecito, puede utilizar "la sangre de un animal" y poner el gancho igual. Luego se deposita el monto acordado y ya está.

Algunos se estarán preguntando si la fama, las noches de lujuria y la plata infinita valen tanto como para entregar el alma. Estos "especialistas" ya lo pensaron: "la persona -avisan- no debe ofrecer su alma, él la puede tener cuando quiere". O sea que si el negocio no prospera, desde el sitio web te devuelven el espíritu por correo o mediante algún otro mecanismo no especificado. Menos mal.

Y lo más importante: "también se puede tener relaciones sexuales, tomar alcohol o lo que consumas porque a Él no le molesta eso". Un tipo abierto, Satán. Lástima que parezca un poco chanta.