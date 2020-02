Hoy Adep llevará a cabo su Congreso Provincial

En el marco de la negociación paritaria nacional docente, desde la Asociación de Educadores Provinciales convocaron a participar hoy del Congreso Provincial Extraordinario, que se realizará en el "Salón del Maestro", de avenida 19 de Abril, a partir de las 9.

Luego de haberse realizado durante la semana una serie de asambleas zonales y tras haber participado de la reunión de la Paritaria Nacional Docente en el Ministerio de Educación de la Nación por formar parte de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, en el encuentro de hoy se analizará el acuerdo alcanzado a nivel nacional, de 23 mil pesos de piso salarial para los docentes que se inician, y la situación en la provincia, donde el sector recibirá con el sueldo de febrero 2.000 pesos a cuenta del futuro acuerdo.

También se tratará el informe de situación sobre las 420 viviendas de Adep del barrio Alto Comedero, entre otros temas.

A través de un comunicado, desde Adep indicaron que les resulta "necesario establecer los parámetros de negociación en el orden provincial, como así también debatir las últimas definiciones ministeriales que condicionan nuestra acción laboral, todo en el ámbito de la planificación gremial institucional 2020".

Además del piso salarial de 23 mil pesos para los docentes a partir del 1 de marzo y de $25 mil a partir del 1 de julio, el acuerdo nacional contempla un aumento del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y del Fonid, que se duplica en cuatro meses de $1.210; en julio una nueva reunión de la paritaria nacional para seguir con las negociaciones, y el objetivo de aumentar la inversión educativa con el fin de alcanzar el 6% del PBI.

"No es un cheque en blanco" Para la Unión Docentes Argentinos (UDA) "la aceptación de la propuesta del Ministerio de Educación de la Nación no significa firmar un cheque en blanco", ya que observó sobre "la presencia de sumas no remunerativas en el salario de todos los docentes del país", por lo que se debe trabajar para alcanzar un salario justo para el sector.