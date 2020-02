Diputado critica el pago obligatorio de cooperadora

Ante las denuncias de padres y estudiantes de que en las escuelas exigen el pago de cooperadora para ocupar un banco, el diputado Alejandro Vilca (FIT) exigió al Gobierno que garantice la gratuidad de la enseñanza pública.

El legislador indicó que entre mil y 3 mil pesos cobran en las escuelas públicas de cooperadora para la inscripción de los estudiantes, y si no pagan no los registran. "Esto es completamente ilegal, ya que desde la Constitución hasta resoluciones ministeriales garantizan la gratuidad de la educación, y no existe condición de ningún pago para la misma. Por eso exigimos al Gobierno que garantice la libre inscripción en todas las escuelas y jardines públicos. Si siguen habiendo casos donde exigen el pago de la cooperadora, vamos a presentar un amparo colectivo para garantizar la gratuidad de la inscripción", apuntó.

Vilca agregó que "es responsabilidad del Estado garantizar los recursos para el funcionamiento de las escuelas públicas. Si se llega a esta situación es por el desfinanciamiento y el ajuste al presupuesto para educación por parte del gobierno actual, y de los anteriores".

Finalmente, dijo que el FIT presentó un proyecto para terminar con los subsidios a la educación privada y religiosa, para que esos fondos se destinen a la educación públi