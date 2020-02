Terapia para hombres que ejercen conductas violentas

Desde el año 2007 existe el grupo de contención "XY" que es un espacio terapéutico destinado a hombres que están inmersos en situaciones de conductas violentas en el contexto de vínculos de pareja.

Está claro que lo más grave, dentro de esta problemática, se relaciona a la cantidad de casos de violencia hacia la mujer que se registran a diario en esta sociedad, pero este tratamiento "busca frenar estas situaciones", indicaron los especialistas que están al frente del grupo.

Funciona dentro del hospital "Néstor Sequeiros" todos los jueves de 8.30 a 10. En ese sentido, Martín López, psicólogo y coordinador del grupo, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "la propuesta es que ellos puedan trabajar de manera terapéutica aquellas actitudes y conductas que los han llevado a tener denuncias, pérdidas de la libertad, detenciones, restricciones de acercamiento, etc. que impactaron negativamente en su calidad de vida y en su sistema familiar".

"Generalmente el hombre que está en este tipo de situación tiene que alejarse del hogar o pierde la libertad, entonces lo que busca el grupo es ofrecerles una propuesta diferente a lo legal o judicial desde el ámbito de la salud para poder empezar a identificar este tipo de conductas y comportamientos disfuncionales y a partir de eso hacer una rectificación, una posibilidad de cambio a nivel conductual comportamental para que tengan otro tipo de elección. También es importante que ellos reconozcan que fueron objeto de violencia, porque la violencia no se reduce sólo a la física", añadió.

El espacio está destinado a personas que no están privadas de su libertad, pero por muchos años sí permitieron que asistan presos. Dentro del hospital "San Roque" existe un espacio similar para personal de fuerzas de seguridad y también otro en el Penal Nº 1 ligado a los que están privados de su libertad. "En un primer momento esta concurrencia era indiscriminada en el grupo pero eso se fue diversificando para que el tratamiento no genere dificultades en la interacción de los sujetos, sea más ordenado y porque se estaba generando también una concurrencia muy amplia y no podíamos dar respuesta a la cantidad de gente que venía" señaló Manuel Aladzeme, psicólogo y el otro coordinador de "XY".

Método de acción

El trabajo es a partir de una propuesta grupal mediante los aportes de los usuarios para "empezar a reconocer y hacer una construcción colectiva de situaciones que atraviesan o atravesaron y que quizás fueron naturalizadas en la cotidianeidad de sus vínculos. Entonces el aporte de los integrantes, sumado al nuestro, busca favorecer un reconocimiento, una identificación común, compartida de conductas y pensamientos disfuncionales, disruptivos, desadaptativos para poder ir incorporando nuevas estrategias para resolver el conflicto para que los vínculos no sean violentos", sostuvo López.

En ese sentido, Aladzeme aseguró que "el enfoque que tenemos tiene que ver con aspectos de psicoeducacion, es decir, tratar de que en base a ciertos conceptos que hacen a poder comprender este fenómeno de la violencia, los sujetos vayan adquiriendo conciencia de que la violencia genera problemas de salud para ellos y su entorno. Se van trabajando aspectos para que ellos revisen esos conceptos adquiridos en su estructuración física y puedan cuestionarlos para modificarlos, analizarlos a fin de tener modos más saludables de enfrentar situaciones conflictivas que se les presentan".

Antecedentes en sus pasados

Los psicólogos que están al frente del grupo “XY” indicaron que los hombres que asisten a ese espacio vivenciaron en su pasado también situaciones de violencia que tomaron como algo natural. Al respecto Martín López comentó que “la violencia es aprendida en la historia personal de cada uno, en los participantes del grupo hay antecedentes de haber vivido situaciones de violencia. Se toma como modelo el contacto con sus parientes o los que estuvieron a cargo de estas personas que han transmitido violencia en sus vínculos e interacción en la vida de cada uno”.

Y acotó que “esa violencia se va internalizando y se reproduce a la hora de establecer vínculos que son copiados y naturalizados como una forma normal de relacionarse con el otro. Por haber sido naturalizados, la persona no lo cuestiona, no lo problematiza hasta que genera conflictos graves que resolvieron mediante la violencia”. “Tenemos que considerar también que actualmente dentro de nuestra sociedad estos aspectos en muchos de los casos se viven cotidianamente en la interacción de todos los sujetos, estas características también se observan en todos más allá de su sexualidad cualquiera es potencialmente violento.

Puede desarrollar estas conductas en situaciones en las cuales el manejo de la tensión de la vida cotidiana no es canalizado de manera saludable”, agregó Manuel Aladzeme. Para finalizar manifestó que “cuando los sujetos son expuestos a situaciones agobiantes o a vínculos y relaciones que se dan patológicas, se van generando tensiones que no son conscientes, no encuentran lo adecuado para canalizarlas y terminan explotando descargando tensiones agresivas o violentas hacia otros y a ellos mismos”.