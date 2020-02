China enviaría 100,000 patos para devorar una plaga de langostas

La población de langostas de Pakistán podría enfrentarse pronto a un ejército de 100,000 patos chinos que llegarían para exterminar la plaga de insectos en los cultivos de Pakistán, reportó la agencia Bloomberg el miércoles 26 de febrero.

Las aves son "armas biológicas" con un gran apetito por las langostas: un solo pato puede comer más de 200 langostas al día, dijo a la agencia de noticias el investigador de la Academia de Ciencias Agrícolas de Zhejiang, Lu Lizhi. Los patos podrían desplegarse en Pakistán durante la segunda mitad del año, luego de una prueba en la región occidental china de Xinjiang.

"Duck troops" gather at the border to face locust swarms pic.twitter.com/1J4r3dmmJk