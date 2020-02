Evalúan si están dadas las condiciones para iniciar las clases

Frente al inicio del periodo lectivo 2020, previsto para el 18 de este mes, se iniciaron las tareas de reacondicionamiento de los edificios escolares. De este modo las autoridades del Ministerio de Educación comenzaron a tener contacto con las autoridades municipales en procura de obtener ayuda para concretar las obras que son necesarias para que los establecimientos estén en condiciones al momento de recibir a los estudiantes. Los gremios docentes consultados por este matutino son muy cautelosos y entendieron que a esta altura, no pueden afirmar si están dadas o no las condiciones para el normal inicio del periodo lectivo 2020. Mientras que hay quienes afirman que en general, los edificios escolares no están aptos para su funcionamiento.

Otros, cuando hacen mención a situación docente, se refieren a las cuestiones vinculadas con las negociaciones paritarias a nivel nacional. El secretario general del gremio de Adep, Darío Aban, le dijo ayer a este diario que es muy pronto para saber si se complicará el inicio del ciclo lectivo porque hasta el momento no han tenido diálogo con el Gobierno provincial y aún esperan el primer paso de las paritarias nacionales donde se fijará el piso salarial de todos los docentes del país.

DARÍO ABAN, DE ADEP

El sindicalista argumentó que la negociación será la "punta del ovilló" para empezar a hablar de políticas nacionales, educativas y como así también a nivel provincial, en el cual "nosotros hacemos hincapié en la jerarquización de la secretaría docente, esto ha sido reconocido en las paritarias del año pasado y todavía no se han cumplido", resaltó.

En cuanto a infraestructura escolar, Aban dijo que, la primera semana en que se lleva a cabo la convocatoria docente, el 17 del corriente, realizan un relevamiento provincial de la situación de los establecimientos, para luego trasladarlo a las paritarias, también el tema transporte y diferentes normativas.

"El estado no es óptimo"

CARMEN MÉNDEZ, DE UDA

Desde la Unión Docentes Argentinos, seccional Jujuy (UDA), señalaron que en general nunca están dadas las condiciones para iniciar un ciclo lectivo, debido al estado edilicio de las escuelas y porque el salario del docente se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. La secretaria general de la UDA, Carmen Méndez sostuvo que en todo el país hay aproximadamente 250 mil docentes que tienen un inicial promedio de $21.000, y actualmente la canasta básica tiene un valor de $39.000.

En este contexto, indicó que hasta el momento no recibieron denuncias sobre el estado de las escuelas, sin embargo asegura que no debe ser el óptimo, "deben estar tapadas por los yuyarales, con alguna invasión de insectos, de ratas y los cursos no deben tener un buen estado", resaltó al agregar que el gobierno de turno debe tomar con "seriedad" la educación y resolver esta clase de problemas. Asimismo apuntó que en las negociación de paritarias nacionales, además de abordar el tema salarial, también se pone en diálogo aspectos vinculados con la capacitación gratuita, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo que señala invertir el 6% del PBI y "que no se está cumpliendo desde hace varios años". Por último acotó que "las escuelas deben tener una estructura que pueda enfrentar los desafíos del siglo XXI".

Sigue negociación de paritarias



REUNIÓN PARITARIA/ GREMIOS NACIONALES CON AUTORIDADES DE EDUCACIÓN.

Dos años después de la última paritaria nacional docente, el 31 de enero del corriente año se volvieron a reunir los funcionarios del gobierno nacional con los representantes de los gremios docentes. En el primer encuentro, que se extendió por dos horas no hubo una propuesta salarial concreta, pero sí se conformaron diez comisiones para darle continuidad al diálogo.

Ahora, la paritaria nacional docente pasó a cuarto intermedio y todavía no está fijada la fecha del próximo encuentro.

Los pedidos de los gremios nacionales apuntan a subir el piso del salario docente, que hoy está en $20.250 pesos, sobre un total de un millón de maestros, de los cuales 250 mil cobran el mínimo. Además, centrarán la discusión fuerte en el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que está congelado en $1.210 por cargo desde 2016.

Cumplir con el 6% de PBI

También otros gremios, plantean, además de lo salarial, que se cumpla con la meta de inversión del 6% del PBI que marca la ley y que tanto la Nación como provincias deben empujar. El año pasado la inversión fue del 4,9%.

En el temario también se menciona la necesidad de que se refloten los programas de formación docente, de que se avance en infraestructura, de que se retome el plan “Conectar Igualdad”, de que la educación sexual integral llegue a todas las escuelas y que se suspendan los acuerdos firmados con organizaciones no gubernamentales educativas.