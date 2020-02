Fue debut sin goles entre Cuyaya y Zapla

La igualdad fue lo más justo. Atlético Cuyaya y Altos Hornos Zapla empataron 0 a 0 ayer en "La Tablada" en lo que fue el estreno del Zona 1 de la Región Norte del Torneo Regional 2020.

Durante el tiempo reglamentario ambos de a ratos se prestaron la pelota y así generaron chances netas de gol pero no hubo fineza en los metros finales para concretarlos porque literalmente el que hacía el gol se quedaba con los tres primeros puntos. Los que sí hay que resaltar es el buen respaldo de los simpatizantes palpaleños y capitalinos.

La etapa inicial comenzó 20' posterior a lo pautado por el cambio de casacas que debió realizar Cuyaya y a la espera de la ambulancia. De todas formas fue dubitativo el comienzo en lo expresado dentro de la cancha por la cantidad de imprecisiones. Pascuttini era lo más desequilibrante en el ataque "merengue" y Acuña lo más despierto en el "bandeño" que asistió a Guzmán en contra pero el volante no definió bien ante el achique de Menéndez.

Luego una jugada dejó dudas de penal de Cano a Pascuttini que se anticipó al golero local dentro del área, pero el juez no cobró nada.

Promediando la media hora de juego Paladini metió un potente frentazo de pique al suelo y Cano exigido tapó en el vértice lo podría haber sido la apertura del marcador de la visita.

Sin embargo, el "bandeño" no se aplacó y con la vertiginosidad de Bolla llegó al área para cederle la pelota a Arraya que inexplicablemente de zurda la tiró arriba del travesaño frente al arquero. Después un error en la salida de Paladini que Aguirre no pudo controlar tuvo otra vez la intervención de Bolla pero remató desviado en el cara a cara.

Sobre el cierre de esa etapa Pascuttini se anticipó en un centro y de cabeza, sin marcas, no le dio dirección a la pelota para el grito de Zapla.

La segunda parte Abraham de entrada despilfarró un testazo que fue lamento entre los hinchas siderúrgicos. Corrían los minutos y Arraya no daba pie con bola en Cuyaya y se notó cuando el delantero desperdició un cabezazo increíblemente dentro del área.

De todas formas el "merengue" insistió con Estopiñan que disparó débil a las manos del guardametas y posterior a eso Pascuttini hizo suspirar a los locales cuando una pelota parada se fue apenas arriba del parante. Nada estaba dicho porque el ritmo continuaba y Cano se lució en una volada al negarle el taco a Abraham en un lateral de Zapla cuando ya estaba en cancha Lezcano, Guzmán y Lobo. Pero "Flecha Arraya" siguió perdonando en el dueño de casa que ya tenía Ruiz en cancha y en un avance quedó sólo frente a Menéndez y apresurado la tiro afuera a la bocha. En el epílogo Cano seguro bajo los tres palos de Cuyaya le sacó el esférico a Lobo que se iba sólo al gol tras habilitación de Lezcano.

En definitiva la igualdad en el debut, donde jugaron los nervios y la ansiedad, fue un resultado considerado por lo planteado por uno y otro aunque la deuda pendiente está en concretar las situaciones de gol.

Análisis de Mealla y Acuña



DEJARON TODO - EL “BANDEÑO” Y EL “MERENGUE” AYER NO MOSTRARON EFICACIA.

Muchas ganas, pero poco fútbol. Facundo Mealla, volante de Zapla, hizo su balance de lo que fue estreno con igualdad 0 a 0 con Cuyaya en el Regional 2020 diciendo que “vinimos a buscar los 3 puntos, en el principio no supimos encontrar el camino, pero jugando de visitante era importante no perder y no nos vamos contentos pero si con un punto a casa”, sostuvo.

Luego aclaró que “los nervios siempre van a estar, pero nosotros estamos preparados para afrontar todo este tipo de inconvenientes y la pelota no quiso entrar en algunas ocasiones y ellos también tuvieron las suyas, pero creo que fuimos los más claros”, acotando que “la gente es muy importante en todo esto y sentimos su apoyo por eso vamos a hacer todo lo posible para llegar lo más lejos posible”, sintetizó “Tatu”.

A su turno Germán Acuña, delantero “bandeño”, resumió el marcador ante el “merengue” expresando que “estoy contento porque sumamos un punto ante un gran rival y aunque queríamos ganar ese punto sirve. Somos Cuyaya y tuvimos situaciones de gol pero no lo supimos aprovechar, pero ya está ahora a pensar en lo que viene”.

Más adelante afirmó que “ahora nos toca jugar en La Quiaca y vamos a seguir preparándonos y pensar en como vamos a plantearlo. Es muy lindo que la gente nos acompañe como lo hizo hoy -por ayer- y les pido que sigan así porque es lindo jugar así con mucho público”, detalló.

Por último confesó que “después de mi lesión el año pasado estoy agradecido a mis compañeros y al cuerpo técnico por la confianza. Estoy contento de volver a jugar porque fue una lesión muy fea que me dejó parado por un tiempo largo”.